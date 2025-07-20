https://ria.ru/20250720/kiev-2030226183.html

В Киеве раскрыли данные по мобилизации в ВСУ

В Киеве раскрыли данные по мобилизации в ВСУ - РИА Новости, 20.07.2025

В Киеве раскрыли данные по мобилизации в ВСУ

Украина ежемесячно мобилизует около 30 тысяч человек, чтобы отправить их на фронт, заявил депутат Верховной Рады Украины Роман Костенко в эфире украинского... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T05:44:00+03:00

2025-07-20T05:44:00+03:00

2025-07-20T05:44:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Украина ежемесячно мобилизует около 30 тысяч человек, чтобы отправить их на фронт, заявил депутат Верховной Рады Украины Роман Костенко в эфире украинского радио NV."Чтобы не говорить конкретную цифру, допустим, — около 30 тысяч личного состава", — сказал он.По словам парламентария, сейчас на Украине около 1,5 миллиона мужчин, которые уклоняются от службы в рядах ВСУ, не идут в ТЦК и не обновляют свои данные."А потом у нас солдаты сидят по двести дней на первой линии. Некем заменить", — пожаловался депутат.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ. На этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.Весной 2024 года Зеленский подписал закон, по которому мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям в Киеве предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.Закон об усилении мобилизации, вступивший в силу на Украине 18 мая 2024 года, предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250719/mobilizatsiya-2030130050.html

https://ria.ru/20250531/mobilizatsiya-2020181048.html

https://ria.ru/20250719/ukraina-2030157270.html

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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, джейк салливан, вооруженные силы украины, верховная рада украины