https://ria.ru/20250720/karlson-2030287121.html

Такер Карлсон назвал Мерца абсурдным человеком

Такер Карлсон назвал Мерца абсурдным человеком - РИА Новости, 20.07.2025

Такер Карлсон назвал Мерца абсурдным человеком

Если канцлер Фридрих Мерц ответом на текущие проблемы в Германии считает конфликт с Российской Федерацией, то он - абсурдный человек, заявил американский... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T17:36:00+03:00

2025-07-20T17:36:00+03:00

2025-07-20T17:36:00+03:00

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БЕРЛИН, 20 июл - РИА Новости. Если канцлер Фридрих Мерц ответом на текущие проблемы в Германии считает конфликт с Российской Федерацией, то он - абсурдный человек, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью таблоиду Bild. "Он (Мерц - ред.) абсурден. Если вы думаете, что для Германии ответом на многие текущие проблемы является вести войну с Россией, то вы абсурдный человек. Если, перво-наперво, вы разрешаете находиться на вашей земле иностранным войскам, то вы не уважаете себя", - сказал он. Карлсон напомнил, что в Германии размещено несколько десятков тысяч американских военных. "Советский Союз распался летом 1991 года. Скажите мне, пожалуйста, от чего американские военные вас спасают?" - спросил он. Журналист заявил, что одной из причин революции в Америке было наличие британских войск на территории Америки. Карлсон выразил непонимание того, почему ФРГ продолжает платить репарации, и "разрешать стране быть оккупированной", хотя с момента окончания войны прошло много десятков лет. "Вся ваша страна боится России, это грустно. Но вы не боитесь миллионов мигрантов, разрушающих вашу страну. Это какой-то странный мазохизм", - добавил он. Ранее, в ходе дебатов о реформе наращивания госдолга для инвестирования в обороноспособность бундесвера Мерц утверждал, что Россия ведёт войну против Европы и Германии. Министр обороны Борис Писториус (социал-демократы, СДПГ), в свою очередь, заявлял, что РФ является главной угрозой европейской безопасности. В 2024 году немецкий таблоид Bild опубликовал составленный якобы немецким правительством план действий для населения страны в случае начала вооруженного конфликта. Согласно документу, через всю Германию на восточный фланг НАТО будут перебрасываться войска блока, сами вооруженные силы ФРГ также будут находиться на восточном фланге. В плане напрямую говорится, что в случае одновременного нападения во многих местах государство не сможет помочь всем нуждающимся: людям нужно быть готовыми помочь себе самим. В своей Национальной стратегии безопасности правительство ФРГ в 2023 году определило роль страны как "логистического узла" для НАТО. В случае конфликта Германия должна будет обеспечить продвижение десятков тысяч солдат союзников к восточному флангу в условиях сильного дефицита времени. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью Такеру Карлсону подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20250718/frg-2030061727.html

https://ria.ru/20250720/ukraina-2030261807.html

https://ria.ru/20250720/ukraina-2030247934.html

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