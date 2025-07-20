https://ria.ru/20250720/kamchatka-2030258770.html

Жительница Камчатки рассказала о самом сильном толчке землетрясения

Жительница Камчатки рассказала о самом сильном толчке землетрясения - РИА Новости, 20.07.2025

Жительница Камчатки рассказала о самом сильном толчке землетрясения

Третий толчок из серии землетрясений, произошедших на Камчатке, был самым сильным, земля ходила "ходуном", и было очень страшно, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T13:04:00+03:00

2025-07-20T13:04:00+03:00

2025-07-20T13:04:00+03:00

происшествия

камчатка

петропавловск-камчатский

тихий океан

владимир солодов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148861/08/1488610839_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_da2c8f1b0bd6d6fb058c5e1399288b74.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 20 июл - РИА Новости. Третий толчок из серии землетрясений, произошедших на Камчатке, был самым сильным, земля ходила "ходуном", и было очень страшно, рассказала РИА Новости жительница Петропавловска-Камчатского. Ранее краевой главк МЧС сообщил, что после второго землетрясения в акватории Тихого океана объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов Камчатки. Мэрия Петропавловска-Камчатского сообщила, что волна цунами может достигнуть 2 метров. Глава Камчатки Владимир Солодов информировал, что произошла серия землетрясений, самые сильные толчки, по оценкам специалистов, достигали 7,6 баллов, пока значительных повреждений не обнаружено. "Первые два толчка я не почувствовала, а третий, самый сильный, увидела. Шла по участку у дома и буквально глазами увидела, как ходуном ходит земля. Впервые в жизни такое видела. Забежала домой за сыном. Мне навстречу выкатился мяч, скатился со второго этажа. Коты в шоке. Забрала всех, ушли на улицу, сидели в кресле. Чувствую удар в спину - новое землетрясение. Пошло по нарастающей, долгое очень. Страшно", - сказала собеседница. По ее словам, она не помнит, чтобы в Петропавловске-Камчатском ранее объявляли угрозы цунами. "Сейчас уже все тихо", - добавила она.

https://ria.ru/20250720/zemletrjasenie-2030241076.html

камчатка

петропавловск-камчатский

тихий океан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, тихий океан, владимир солодов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)