https://ria.ru/20250720/kamchatka-2030258770.html
Жительница Камчатки рассказала о самом сильном толчке землетрясения
Жительница Камчатки рассказала о самом сильном толчке землетрясения - РИА Новости, 20.07.2025
Жительница Камчатки рассказала о самом сильном толчке землетрясения
Третий толчок из серии землетрясений, произошедших на Камчатке, был самым сильным, земля ходила "ходуном", и было очень страшно, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T13:04:00+03:00
2025-07-20T13:04:00+03:00
2025-07-20T13:04:00+03:00
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
тихий океан
владимир солодов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июл - РИА Новости. Третий толчок из серии землетрясений, произошедших на Камчатке, был самым сильным, земля ходила "ходуном", и было очень страшно, рассказала РИА Новости жительница Петропавловска-Камчатского. Ранее краевой главк МЧС сообщил, что после второго землетрясения в акватории Тихого океана объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов Камчатки. Мэрия Петропавловска-Камчатского сообщила, что волна цунами может достигнуть 2 метров. Глава Камчатки Владимир Солодов информировал, что произошла серия землетрясений, самые сильные толчки, по оценкам специалистов, достигали 7,6 баллов, пока значительных повреждений не обнаружено. "Первые два толчка я не почувствовала, а третий, самый сильный, увидела. Шла по участку у дома и буквально глазами увидела, как ходуном ходит земля. Впервые в жизни такое видела. Забежала домой за сыном. Мне навстречу выкатился мяч, скатился со второго этажа. Коты в шоке. Забрала всех, ушли на улицу, сидели в кресле. Чувствую удар в спину - новое землетрясение. Пошло по нарастающей, долгое очень. Страшно", - сказала собеседница. По ее словам, она не помнит, чтобы в Петропавловске-Камчатском ранее объявляли угрозы цунами. "Сейчас уже все тихо", - добавила она.
https://ria.ru/20250720/zemletrjasenie-2030241076.html
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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, тихий океан, владимир солодов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Тихий океан, Владимир Солодов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жительница Камчатки рассказала о самом сильном толчке землетрясения
Жительница Камчатки: третий толчок из серии землетрясений был самым сильным