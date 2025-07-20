https://ria.ru/20250720/kaliningrad-2030288062.html

Таможня прокомментировала ситуацию с въездом в Калининградскую область

Таможня прокомментировала ситуацию с въездом в Калининградскую область - РИА Новости, 20.07.2025

Таможня прокомментировала ситуацию с въездом в Калининградскую область

Затруднений на российской стороне при въезде из Польши в Калининградскую область нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-Западного таможенного... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T17:40:00+03:00

2025-07-20T17:40:00+03:00

2025-07-20T17:40:00+03:00

калининградская область

россия

польша

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КАЛИНИНГРАД, 20 июл - РИА Новости. Затруднений на российской стороне при въезде из Польши в Калининградскую область нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, которому переподчинили калининградскую областную таможню. По информации калининградских СМИ, на пункте пропуска Гжехотки (Польша) - Мамоново-2 (РФ) с польской стороны время ожидания иногда составляет более суток. Такая ситуация наблюдается примерно неделю. "Затруднений на российской стороне при въезде в Калининградскую область нет. И очередей тоже, мы следим за ситуацией", - заявили РИА Новости в пресс-службе. Четырнадцатого июля в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления сообщали РИА Новости, что на таможенный пост МАПП Мамоново-2 прикомандированы три должностных лица, достигнута договоренность с руководством ПУ ФСБ России по Калининградской области по совместному контролю рейсового транспорта. Автобусы, совершающие регулярные пассажирские перевозки, направляются на осмотр с использованием (мобильного инспекционно-досмотрового комплекса) МИДК вне очереди. Перед въездом на пункт пропуска оборудован специальный информационный щит с образцами заполнения пассажирских таможенных деклараций. Для транспорта, следующего по удостоверению контроля транспортного средства (удостоверение многократного использования при пересечении таможенной границы ЕАЭС (УКТС)), выделена отдельная очередь. По данным таможенного управления, сейчас для въезда автомобилей в РФ работают четыре полосы: три - для легкового транспорта (одна из них - для УКТС) и одна - для автобусов. Как пояснили в таможенном управлении, летом традиционно происходит увеличение количества граждан, пересекающих таможенную границу ЕАЭС на ее польско-российском участке. При этом большая часть легковых автомобилей следует через таможенный пост МАПП Мамоново-2 Калининградской областной таможни. Большинство приезжающих используют калининградский аэропорт как хаб и совершают дальнейшие перелеты по всей территории Российской Федерации.

https://ria.ru/20250720/kaliningrad-2030241694.html

https://ria.ru/20250719/turisty-2030145439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

калининградская область, россия, польша, евразийский экономический союз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире