https://ria.ru/20250720/kaliningrad-2030241694.html

"Откройте город!" Немцы и поляки столпились у границы с Калининградом

"Откройте город!" Немцы и поляки столпились у границы с Калининградом - РИА Новости, 20.07.2025

"Откройте город!" Немцы и поляки столпились у границы с Калининградом

На въезде в Калининградскую область образовались многочасовые пробки из-за немецких и польских туристов, пишет Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T09:56:00+03:00

2025-07-20T09:56:00+03:00

2025-07-20T14:00:00+03:00

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На въезде в Калининградскую область образовались многочасовые пробки из-за немецких и польских туристов, пишет Telegram-канал SHOT."Туристы из Германии и Польши устроили огромные пробки на границе Калининградской области. Иностранные туроператоры активно продают туры в российский город", — говорится в сообщении.Отмечается, что спрос на путешествия в регион на зарубежных площадках вырос в разы. Уточняется, что такой спрос может быть связан с низкими ценами и качественным сервисом."Поешьте русские пельмени, попробуйте икру и откройте для себя бывший немецкий город в России!" — приводит Telegram-канал лозунги, которыми заманивают иностранных туристов.Министерство иностранных дел Польши в пятницу рекомендовало своим гражданам не посещать Россию. Как уточнил SHOT, сами поляки отмечают, что им нравится путешествовать по Калининграду.

https://ria.ru/20250719/turisty-2030145439.html

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