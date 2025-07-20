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"Откройте город!" Немцы и поляки столпились у границы с Калининградом - РИА Новости, 20.07.2025
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09:56 20.07.2025 (обновлено: 14:00 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/kaliningrad-2030241694.html
"Откройте город!" Немцы и поляки столпились у границы с Калининградом
"Откройте город!" Немцы и поляки столпились у границы с Калининградом - РИА Новости, 20.07.2025
"Откройте город!" Немцы и поляки столпились у границы с Калининградом
На въезде в Калининградскую область образовались многочасовые пробки из-за немецких и польских туристов, пишет Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T09:56:00+03:00
2025-07-20T14:00:00+03:00
калининград
калининградская область
польша
россия
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На въезде в Калининградскую область образовались многочасовые пробки из-за немецких и польских туристов, пишет Telegram-канал SHOT."Туристы из Германии и Польши устроили огромные пробки на границе Калининградской области. Иностранные туроператоры активно продают туры в российский город", — говорится в сообщении.Отмечается, что спрос на путешествия в регион на зарубежных площадках вырос в разы. Уточняется, что такой спрос может быть связан с низкими ценами и качественным сервисом."Поешьте русские пельмени, попробуйте икру и откройте для себя бывший немецкий город в России!" — приводит Telegram-канал лозунги, которыми заманивают иностранных туристов.Министерство иностранных дел Польши в пятницу рекомендовало своим гражданам не посещать Россию. Как уточнил SHOT, сами поляки отмечают, что им нравится путешествовать по Калининграду.
https://ria.ru/20250719/turisty-2030145439.html
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калининград, калининградская область, польша, россия, в мире
Калининград, Калининградская область, Польша, Россия, В мире
"Откройте город!" Немцы и поляки столпились у границы с Калининградом

SHOT: немцы и поляки устроили огромные пробки на границе Калининградской области

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКалининград
Калининград - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На въезде в Калининградскую область образовались многочасовые пробки из-за немецких и польских туристов, пишет Telegram-канал SHOT.
"Туристы из Германии и Польши устроили огромные пробки на границе Калининградской области. Иностранные туроператоры активно продают туры в российский город", — говорится в сообщении.
Отмечается, что спрос на путешествия в регион на зарубежных площадках вырос в разы. Уточняется, что такой спрос может быть связан с низкими ценами и качественным сервисом.
"Поешьте русские пельмени, попробуйте икру и откройте для себя бывший немецкий город в России!" — приводит Telegram-канал лозунги, которыми заманивают иностранных туристов.
Министерство иностранных дел Польши в пятницу рекомендовало своим гражданам не посещать Россию. Как уточнил SHOT, сами поляки отмечают, что им нравится путешествовать по Калининграду.
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