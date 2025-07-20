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В Кабуле задержали десятки женщин за нарушение дресс-кода - РИА Новости, 20.07.2025
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21:27 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/kabul-2030310252.html
В Кабуле задержали десятки женщин за нарушение дресс-кода
В Кабуле задержали десятки женщин за нарушение дресс-кода - РИА Новости, 20.07.2025
В Кабуле задержали десятки женщин за нарушение дресс-кода
Оперативные сотрудники министерства поощрения добродетели и предотвращения порока (мохтасибы) Афганистана задержали десятки молодых женщин в Кабуле,... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T21:27:00+03:00
2025-07-20T21:27:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Оперативные сотрудники министерства поощрения добродетели и предотвращения порока (мохтасибы) Афганистана задержали десятки молодых женщин в Кабуле, предположительно из-за нарушения ими дресс-кода, сообщил в воскресенье новостной портал Afghanistan International. "Талибская полиция нравов задержала десятки молодых женщин в районах Кала-е Фатулла и Коте Санги в Кабуле в рамках продолжающихся репрессий из-за предполагаемого нарушения установленного дресс-кода", - сообщает издание. Источники в афганской столице сообщили Afghanistan International, что задержания произошли в пятницу и субботу, женщин забирали из ресторанов, с улиц и из торговых центров и отвозили в неизвестном направлении. "Очевидцы сообщают, что талибы применяли физическую силу во время арестов и что во время операций не присутствовали женщины-полицейские", - отмечает издание. Сообщается, что в районе Кала-е Фатулла женщин брали под стражу без объяснения причин, сотрудники входили в общественные места и насильно задерживали их. В районе Коте Санги, по данным источников, женщин избивали, прежде чем затолкать в машины. Портал также сообщил, что на минувшей неделе около 100 женщин были задержаны в районах Шахр-е Нау и Дашт-е Барчи в Кабуле (центр и западная часть города - ред.) при аналогичных обстоятельствах. Отмечается также, что некоторых женщин задерживали на рынках, улицах и даже в больницах, при этом никаких официальных обвинений им не предъявлялось. "Жители других районов, включая Риг Ришан и Таймани, также сообщают об усилении патрулирования улиц талибами и новых задержаниях молодых женщин", - пишет издание. Власти пока не делали официальных заявлений относительно причины арестов.
https://ria.ru/20250516/afganistan-2017279133.html
https://ria.ru/20250331/afganistan-2008361348.html
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в мире, кабул (город), афганистан
В мире, Кабул (город), Афганистан
В Кабуле задержали десятки женщин за нарушение дресс-кода

Полиция нравов задержала десятки молодых женщин в Кабуле за нарушение дресс-кода

© AP Photo / Petros GiannakourisАфганские женщины
Афганские женщины - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© AP Photo / Petros Giannakouris
Афганские женщины. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Оперативные сотрудники министерства поощрения добродетели и предотвращения порока (мохтасибы) Афганистана задержали десятки молодых женщин в Кабуле, предположительно из-за нарушения ими дресс-кода, сообщил в воскресенье новостной портал Afghanistan International.
"Талибская полиция нравов задержала десятки молодых женщин в районах Кала-е Фатулла и Коте Санги в Кабуле в рамках продолжающихся репрессий из-за предполагаемого нарушения установленного дресс-кода", - сообщает издание.
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Источники в афганской столице сообщили Afghanistan International, что задержания произошли в пятницу и субботу, женщин забирали из ресторанов, с улиц и из торговых центров и отвозили в неизвестном направлении.
«
"Очевидцы сообщают, что талибы применяли физическую силу во время арестов и что во время операций не присутствовали женщины-полицейские", - отмечает издание.
Сообщается, что в районе Кала-е Фатулла женщин брали под стражу без объяснения причин, сотрудники входили в общественные места и насильно задерживали их. В районе Коте Санги, по данным источников, женщин избивали, прежде чем затолкать в машины.
Портал также сообщил, что на минувшей неделе около 100 женщин были задержаны в районах Шахр-е Нау и Дашт-е Барчи в Кабуле (центр и западная часть города - ред.) при аналогичных обстоятельствах. Отмечается также, что некоторых женщин задерживали на рынках, улицах и даже в больницах, при этом никаких официальных обвинений им не предъявлялось.
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«
"Жители других районов, включая Риг Ришан и Таймани, также сообщают об усилении патрулирования улиц талибами и новых задержаниях молодых женщин", - пишет издание.
Власти пока не делали официальных заявлений относительно причины арестов.
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