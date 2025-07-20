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Юрист рассказала, как обязать УК возместить ущерб при прорыве трубы - РИА Новости, 20.07.2025
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04:28 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/jurist-2030223695.html
Юрист рассказала, как обязать УК возместить ущерб при прорыве трубы
Юрист рассказала, как обязать УК возместить ущерб при прорыве трубы - РИА Новости, 20.07.2025
Юрист рассказала, как обязать УК возместить ущерб при прорыве трубы
Управляющую компанию можно обязать возместить ущерб при прорыве трубы, если залив произошел из-за износа трубы, то есть по вине УК, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T04:28:00+03:00
2025-07-20T04:28:00+03:00
жкх
россия
мария спиридонова
ассоциация юристов россии
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Управляющую компанию можно обязать возместить ущерб при прорыве трубы, если залив произошел из-за износа трубы, то есть по вине УК, рассказала РИА Новости управляющий партнер юридического "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. "Обязать УК возместить ущерб, если прорыв трубы произошел из-за ее износа, можно - собственник квартиры имеет право требовать компенсацию с УК в случае, если, залив произошел по ее вине. УК несет ответственность за состояние инженерных сетей регламентируется это Жилищным кодекс РФ, а именно в силу положений статьи 161 ЖК РФ: управление МКД (многоквартирным домом - ред.) должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, в том числе постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества", - рассказала юрист. Юрист отметила, что управляющая компания несет ответственность за надлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома, включая инженерные сети, системы водоснабжения и отопления. Также Спиридонова уточнила, что УК может отказаться оплачивать ремонт трубы или ущерб в случае, если вина УК будет не установлена. Собственник может сделать досудебную экспертизу о причинах залива и обратиться с соответствующими требованиями в суд.
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жкх, россия, мария спиридонова, ассоциация юристов россии
ЖКХ, Россия, Мария Спиридонова, Ассоциация юристов России
Юрист рассказала, как обязать УК возместить ущерб при прорыве трубы

Юрист Спиридонова: УК обязано возместить ущерб при прорыве трубы из-за износа

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСлесарь устанавливает трубу в душевой кабинке
Слесарь устанавливает трубу в душевой кабинке - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Слесарь устанавливает трубу в душевой кабинке. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Управляющую компанию можно обязать возместить ущерб при прорыве трубы, если залив произошел из-за износа трубы, то есть по вине УК, рассказала РИА Новости управляющий партнер юридического "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.
"Обязать УК возместить ущерб, если прорыв трубы произошел из-за ее износа, можно - собственник квартиры имеет право требовать компенсацию с УК в случае, если, залив произошел по ее вине. УК несет ответственность за состояние инженерных сетей регламентируется это Жилищным кодекс РФ, а именно в силу положений статьи 161 ЖК РФ: управление МКД (многоквартирным домом - ред.) должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, в том числе постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества", - рассказала юрист.
Юрист отметила, что управляющая компания несет ответственность за надлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома, включая инженерные сети, системы водоснабжения и отопления.
Также Спиридонова уточнила, что УК может отказаться оплачивать ремонт трубы или ущерб в случае, если вина УК будет не установлена. Собственник может сделать досудебную экспертизу о причинах залива и обратиться с соответствующими требованиями в суд.
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