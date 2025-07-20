https://ria.ru/20250720/jurist-2030223695.html

Юрист рассказала, как обязать УК возместить ущерб при прорыве трубы

Юрист рассказала, как обязать УК возместить ущерб при прорыве трубы - РИА Новости, 20.07.2025

Юрист рассказала, как обязать УК возместить ущерб при прорыве трубы

Управляющую компанию можно обязать возместить ущерб при прорыве трубы, если залив произошел из-за износа трубы, то есть по вине УК, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T04:28:00+03:00

2025-07-20T04:28:00+03:00

2025-07-20T04:28:00+03:00

жкх

россия

мария спиридонова

ассоциация юристов россии

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Управляющую компанию можно обязать возместить ущерб при прорыве трубы, если залив произошел из-за износа трубы, то есть по вине УК, рассказала РИА Новости управляющий партнер юридического "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. "Обязать УК возместить ущерб, если прорыв трубы произошел из-за ее износа, можно - собственник квартиры имеет право требовать компенсацию с УК в случае, если, залив произошел по ее вине. УК несет ответственность за состояние инженерных сетей регламентируется это Жилищным кодекс РФ, а именно в силу положений статьи 161 ЖК РФ: управление МКД (многоквартирным домом - ред.) должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, в том числе постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества", - рассказала юрист. Юрист отметила, что управляющая компания несет ответственность за надлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома, включая инженерные сети, системы водоснабжения и отопления. Также Спиридонова уточнила, что УК может отказаться оплачивать ремонт трубы или ущерб в случае, если вина УК будет не установлена. Собственник может сделать досудебную экспертизу о причинах залива и обратиться с соответствующими требованиями в суд.

https://ria.ru/20250405/zabor-2009459453.html

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жкх, россия, мария спиридонова, ассоциация юристов россии