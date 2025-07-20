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Reuters сообщил о погибших в результате стрельбы танков ЦАХАЛ 15 июля - РИА Новости, 20.07.2025
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22:15 20.07.2025 (обновлено: 22:47 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/izaril-2030313129.html
Reuters сообщил о погибших в результате стрельбы танков ЦАХАЛ 15 июля
Reuters сообщил о погибших в результате стрельбы танков ЦАХАЛ 15 июля - РИА Новости, 20.07.2025
Reuters сообщил о погибших в результате стрельбы танков ЦАХАЛ 15 июля
Минимум 59 человек погибли в результате стрельбы танков Израиля по пытавшимся получить гуманитарную помощь в секторе Газа 15 июля, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T22:15:00+03:00
2025-07-20T22:47:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Минимум 59 человек погибли в результате стрельбы танков Израиля по пытавшимся получить гуманитарную помощь в секторе Газа 15 июля, передает агентство Рейтер со ссылкой на медиков."Израильские танки открыли огонь по толпе, пытавшейся получить помощь с грузовиков в секторе Газа во вторник, в результате чего погибли по меньшей мере 59 человек", - пишет агентство.Свидетели рассказали агентству, что израильские танки выпустили по меньшей мере два снаряда по многотысячной толпе, собравшейся в городе Хан-Юнис, чтобы получить помощь.Израильская армия подтвердила агентству Рейтер, что открыла огонь в этом районе, и заявила, что расследует инцидент.В результате погибли минимум 59 человек, по меньшей мере 221 получил ранения, не менее 20 находятся в критическом состоянии. Агентство подчеркивает, что число жертв за 15 июля стало рекордным с момента возобновления поставок гуманитарной помощи в сектор Газа в мае.
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израиль, в мире, сектор газа
Израиль, В мире, Сектор Газа
Reuters сообщил о погибших в результате стрельбы танков ЦАХАЛ 15 июля

Reuters: 59 человек погибло при стрельбе танков ЦАХАЛ 15 июля в секторе Газа

© AP Photo / Petros GiannakourisИзраильский танк
Израильский танк - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© AP Photo / Petros Giannakouris
Израильский танк. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Минимум 59 человек погибли в результате стрельбы танков Израиля по пытавшимся получить гуманитарную помощь в секторе Газа 15 июля, передает агентство Рейтер со ссылкой на медиков.
"Израильские танки открыли огонь по толпе, пытавшейся получить помощь с грузовиков в секторе Газа во вторник, в результате чего погибли по меньшей мере 59 человек", - пишет агентство.
Свидетели рассказали агентству, что израильские танки выпустили по меньшей мере два снаряда по многотысячной толпе, собравшейся в городе Хан-Юнис, чтобы получить помощь.
Израильская армия подтвердила агентству Рейтер, что открыла огонь в этом районе, и заявила, что расследует инцидент.
В результате погибли минимум 59 человек, по меньшей мере 221 получил ранения, не менее 20 находятся в критическом состоянии. Агентство подчеркивает, что число жертв за 15 июля стало рекордным с момента возобновления поставок гуманитарной помощи в сектор Газа в мае.
 
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