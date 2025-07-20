https://ria.ru/20250720/iran-2030293522.html

В Иране объявили выходной для экономии воды и электричества

В Иране объявили выходной для экономии воды и электричества - РИА Новости, 20.07.2025

В Иране объявили выходной для экономии воды и электричества

Правительство Ирана объявило среду, 23 июля, выходным днем в провинции Тегеран в целях экономии воды и электричества, об этом заявила официальный представитель... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T18:45:00+03:00

2025-07-20T18:45:00+03:00

2025-07-20T18:45:00+03:00

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масуд пезешкиан

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ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. Правительство Ирана объявило среду, 23 июля, выходным днем в провинции Тегеран в целях экономии воды и электричества, об этом заявила официальный представитель кабмина Фатеме Мохаджерани. "По решению кабинета правительства, а также в связи с продолжающейся экстремальной жарой и необходимостью экономить воду и электроэнергию, среда, 23 июля, была объявлена в провинции Тегеран выходным днем", - написала Мохаджерани на своей странице в соцсети Х. Ранее в воскресенье власти Ирана призвали жителей столицы страны ограничить потребление воды из-за ее дефицита. По информации агентства Tasnim, 30% воды, которые тратит Тегеран, попадает в водопровод из подземных источников под городом, остальные же 70% - из пяти водохранилищ в окрестностях столицы. При этом, как сообщает агентство, по состоянию на 15 июля уровень воды в каждом из них значительно упал. В минувшую пятницу управляющий иранской государственной компанией водных ресурсов Хашем Амини в своем обращении написал, что около половины городского населения Ирана стоят перед проблемой нехватки питьевой воды. По информации, которую приводит управляющий, менее чем за 30 лет объем возобновляемых источников с пресной водой в Иране упал со 132 до 90 миллиардов кубометров, то есть более чем на 30%. При этом, как отмечает Амини, объем потребления воды в стране увеличился. В апреле президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял, что власти страны намерены в приоритетном порядке поддерживать сектор возобновляемой энергии. Подобные заявления звучат на фоне роста потребления электроэнергии в Иране, которое в последние годы бьет рекорды. Другими причинами дефицита электроэнергии в Иране считаются климатические изменения, жара и проблемы с инфраструктурой. В стране периодически бывают отключения электричества. Для решения проблемы власти исламской республики предпринимают различные меры, такие как оптимизация работы электростанций, сокращение рабочих часов государственных организаций и перевод сотрудников на удаленную работу.

https://ria.ru/20250718/iran-2030020085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, тегеран (город), масуд пезешкиан