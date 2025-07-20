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В Иране объявили выходной для экономии воды и электричества - РИА Новости, 20.07.2025
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18:45 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/iran-2030293522.html
В Иране объявили выходной для экономии воды и электричества
В Иране объявили выходной для экономии воды и электричества - РИА Новости, 20.07.2025
В Иране объявили выходной для экономии воды и электричества
Правительство Ирана объявило среду, 23 июля, выходным днем в провинции Тегеран в целях экономии воды и электричества, об этом заявила официальный представитель... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T18:45:00+03:00
2025-07-20T18:45:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. Правительство Ирана объявило среду, 23 июля, выходным днем в провинции Тегеран в целях экономии воды и электричества, об этом заявила официальный представитель кабмина Фатеме Мохаджерани. "По решению кабинета правительства, а также в связи с продолжающейся экстремальной жарой и необходимостью экономить воду и электроэнергию, среда, 23 июля, была объявлена в провинции Тегеран выходным днем", - написала Мохаджерани на своей странице в соцсети Х. Ранее в воскресенье власти Ирана призвали жителей столицы страны ограничить потребление воды из-за ее дефицита. По информации агентства Tasnim, 30% воды, которые тратит Тегеран, попадает в водопровод из подземных источников под городом, остальные же 70% - из пяти водохранилищ в окрестностях столицы. При этом, как сообщает агентство, по состоянию на 15 июля уровень воды в каждом из них значительно упал. В минувшую пятницу управляющий иранской государственной компанией водных ресурсов Хашем Амини в своем обращении написал, что около половины городского населения Ирана стоят перед проблемой нехватки питьевой воды. По информации, которую приводит управляющий, менее чем за 30 лет объем возобновляемых источников с пресной водой в Иране упал со 132 до 90 миллиардов кубометров, то есть более чем на 30%. При этом, как отмечает Амини, объем потребления воды в стране увеличился. В апреле президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял, что власти страны намерены в приоритетном порядке поддерживать сектор возобновляемой энергии. Подобные заявления звучат на фоне роста потребления электроэнергии в Иране, которое в последние годы бьет рекорды. Другими причинами дефицита электроэнергии в Иране считаются климатические изменения, жара и проблемы с инфраструктурой. В стране периодически бывают отключения электричества. Для решения проблемы власти исламской республики предпринимают различные меры, такие как оптимизация работы электростанций, сокращение рабочих часов государственных организаций и перевод сотрудников на удаленную работу.
https://ria.ru/20250718/iran-2030020085.html
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в мире, иран, тегеран (город), масуд пезешкиан
В мире, Иран, Тегеран (город), Масуд Пезешкиан
В Иране объявили выходной для экономии воды и электричества

Власти Ирана объявили 23 июля выходным в столичном регионе для экономии ресурсов

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. Правительство Ирана объявило среду, 23 июля, выходным днем в провинции Тегеран в целях экономии воды и электричества, об этом заявила официальный представитель кабмина Фатеме Мохаджерани.
«
"По решению кабинета правительства, а также в связи с продолжающейся экстремальной жарой и необходимостью экономить воду и электроэнергию, среда, 23 июля, была объявлена в провинции Тегеран выходным днем", - написала Мохаджерани на своей странице в соцсети Х.
Тегеран - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
В Иране рассказали о проблемах с питьевой водой
18 июля, 17:19
Ранее в воскресенье власти Ирана призвали жителей столицы страны ограничить потребление воды из-за ее дефицита. По информации агентства Tasnim, 30% воды, которые тратит Тегеран, попадает в водопровод из подземных источников под городом, остальные же 70% - из пяти водохранилищ в окрестностях столицы. При этом, как сообщает агентство, по состоянию на 15 июля уровень воды в каждом из них значительно упал.
В минувшую пятницу управляющий иранской государственной компанией водных ресурсов Хашем Амини в своем обращении написал, что около половины городского населения Ирана стоят перед проблемой нехватки питьевой воды. По информации, которую приводит управляющий, менее чем за 30 лет объем возобновляемых источников с пресной водой в Иране упал со 132 до 90 миллиардов кубометров, то есть более чем на 30%. При этом, как отмечает Амини, объем потребления воды в стране увеличился.
В апреле президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял, что власти страны намерены в приоритетном порядке поддерживать сектор возобновляемой энергии. Подобные заявления звучат на фоне роста потребления электроэнергии в Иране, которое в последние годы бьет рекорды.
Другими причинами дефицита электроэнергии в Иране считаются климатические изменения, жара и проблемы с инфраструктурой. В стране периодически бывают отключения электричества. Для решения проблемы власти исламской республики предпринимают различные меры, такие как оптимизация работы электростанций, сокращение рабочих часов государственных организаций и перевод сотрудников на удаленную работу.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Власти Ирана призвали жителей столицы ограничить потребление воды
Вчера, 15:27
 
В миреИранТегеран (город)Масуд Пезешкиан
 
 
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