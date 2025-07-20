https://ria.ru/20250720/iran-2030261941.html

Иран заменил поврежденные во время атак Израиля средства ПВО

Иран заменил поврежденные во время атак Израиля средства ПВО - РИА Новости, 20.07.2025

Иран заменил поврежденные во время атак Израиля средства ПВО

Вооруженные силы Ирана заменили все средства ПВО, поврежденные во время атак Израиля в июне, заявил оперативный командующий армией Ирана Махмуд Мусави. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T13:33:00+03:00

2025-07-20T13:33:00+03:00

2025-07-20T13:33:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Ирана заменили все средства ПВО, поврежденные во время атак Израиля в июне, заявил оперативный командующий армией Ирана Махмуд Мусави. "Враг стремился уничтожить возможности ПВО Ирана, и часть из наших установок ПВО была повреждена во время этой войны. Но благодаря стараниям моих боевых товарищей поврежденные системы были заменены (новыми, которые – ред.) установили в заранее выбранные места", - приводит слова командующего агентство IRNA. Как отмечает Мусави, площадь действия новых установок покрывает всю территорию Ирана, поэтому воздушное пространство страны находится под полной защитой ПВО республики. Ранее в июне журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщил, что Израиль 13 июня наряду с авиаударами также провел серию тайных диверсий в глубине Ирана с целью нанести ущерб стратегическим ракетным объектам и системам ПВО. Как сообщала в тот же день пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), армия атаковала военные базы ВВС Ирана "Хамдам" и "Тебриз", а также уничтожила десятки объектов ПВО, в том числе БПЛА и ракетные установки. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250719/peremirie-2030149453.html

https://ria.ru/20250720/iran-2030249356.html

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