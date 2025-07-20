Рейтинг@Mail.ru
Tasnim: Иран и "евротройка" договорились провести переговоры - РИА Новости, 20.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 20.07.2025 (обновлено: 11:36 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/iran-2030249356.html
Tasnim: Иран и "евротройка" договорились провести переговоры
Tasnim: Иран и "евротройка" договорились провести переговоры - РИА Новости, 20.07.2025
Tasnim: Иран и "евротройка" договорились провести переговоры
Иран и страны "евротройки" договорились провести переговоры по иранской ядерной проблематике, время и место проведения переговоров пока неизвестно, передает со... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T11:19:00+03:00
2025-07-20T11:36:00+03:00
иран
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947162493_0:266:3168:2048_1920x0_80_0_0_3dfb505e3d4eef3b5f1c68f46af84196.jpg
ТЕГЕРАН, 20 июл – РИА Новости. Иран и страны "евротройки" договорились провести переговоры по иранской ядерной проблематике, время и место проведения переговоров пока неизвестно, передает со ссылкой на осведомленный источник агентство Tasnim."Осведомленный источник... сообщил Tasnim, что Тегеран договорился с тремя европейскими странами — Германией, Францией и Великобританией — о проведении переговоров по ядерной проблематике Ирана", - говорится в сообщении агентства.По словам источника, продолжает Tasnim, есть договоренность о самом проведении переговоров, однако дискуссии о времени и месте их проведения продолжаются.Днем ранее агентство ISNA сообщило, что парламентская комиссия по национальной безопасности и внешней политике Ирана проведет 22 июля заседание, в ходе которого планирует обсудить политику стран "евротройки" (Великобритания, Германи и Франция), касающуюся механизма автоматического восстановления всех санкций Совета безопасности ООН, снятых в соответствии с ядерной сделкой 2015 года.Ранее министры иностранных дел Франции, Великобритании и Германии Жан-Ноэль Барро, Дэвид Лэмми и Йоханн Вадефуль в телефонном разговоре с главой МИД Ирана заявили, что могут восстановить международные санкции против Тегерана уже к концу лета.В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что возобновление переговоров с США возможно, только если Вашингтон будет готов к взаимовыгодной и сбалансированной ядерной сделке. Аракчи также добавил, что "евротройка" (Великобритания, Германи и Франция) должна отказаться от идеи восстановления международных санкций и начать действовать ответственно, если хочет играть роль в переговорах по ядерной программе.
https://ria.ru/20250718/iran-2029827368.html
https://ria.ru/20250719/ssha-2030162014.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947162493_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_42eddd9ae2e2fd0a6370131ddf4d999e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, в мире
Иран, В мире
Tasnim: Иран и "евротройка" договорились провести переговоры

Tasnim: Иран и "евротройка" договорились провести переговоры по ядерному вопросу

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 20 июл – РИА Новости. Иран и страны "евротройки" договорились провести переговоры по иранской ядерной проблематике, время и место проведения переговоров пока неизвестно, передает со ссылкой на осведомленный источник агентство Tasnim.
"Осведомленный источник... сообщил Tasnim, что Тегеран договорился с тремя европейскими странами — Германией, Францией и Великобританией — о проведении переговоров по ядерной проблематике Ирана", - говорится в сообщении агентства.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
СМИ: "Евротройка" предупредила Иран, что может вернуть санкции к концу лета
18 июля, 01:08
По словам источника, продолжает Tasnim, есть договоренность о самом проведении переговоров, однако дискуссии о времени и месте их проведения продолжаются.
Днем ранее агентство ISNA сообщило, что парламентская комиссия по национальной безопасности и внешней политике Ирана проведет 22 июля заседание, в ходе которого планирует обсудить политику стран "евротройки" (Великобритания, Германи и Франция), касающуюся механизма автоматического восстановления всех санкций Совета безопасности ООН, снятых в соответствии с ядерной сделкой 2015 года.
Ранее министры иностранных дел Франции, Великобритании и Германии Жан-Ноэль Барро, Дэвид Лэмми и Йоханн Вадефуль в телефонном разговоре с главой МИД Ирана заявили, что могут восстановить международные санкции против Тегерана уже к концу лета.
В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что возобновление переговоров с США возможно, только если Вашингтон будет готов к взаимовыгодной и сбалансированной ядерной сделке. Аракчи также добавил, что "евротройка" (Великобритания, Германи и Франция) должна отказаться от идеи восстановления международных санкций и начать действовать ответственно, если хочет играть роль в переговорах по ядерной программе.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Трамп пригрозил уничтожить новые ядерные объекты Ирана
19 июля, 16:15
 
ИранВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала