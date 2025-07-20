https://ria.ru/20250720/iran-2030249356.html

Tasnim: Иран и "евротройка" договорились провести переговоры

Tasnim: Иран и "евротройка" договорились провести переговоры - РИА Новости, 20.07.2025

Tasnim: Иран и "евротройка" договорились провести переговоры

Иран и страны "евротройки" договорились провести переговоры по иранской ядерной проблематике, время и место проведения переговоров пока неизвестно, передает со... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T11:19:00+03:00

2025-07-20T11:19:00+03:00

2025-07-20T11:36:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 20 июл – РИА Новости. Иран и страны "евротройки" договорились провести переговоры по иранской ядерной проблематике, время и место проведения переговоров пока неизвестно, передает со ссылкой на осведомленный источник агентство Tasnim."Осведомленный источник... сообщил Tasnim, что Тегеран договорился с тремя европейскими странами — Германией, Францией и Великобританией — о проведении переговоров по ядерной проблематике Ирана", - говорится в сообщении агентства.По словам источника, продолжает Tasnim, есть договоренность о самом проведении переговоров, однако дискуссии о времени и месте их проведения продолжаются.Днем ранее агентство ISNA сообщило, что парламентская комиссия по национальной безопасности и внешней политике Ирана проведет 22 июля заседание, в ходе которого планирует обсудить политику стран "евротройки" (Великобритания, Германи и Франция), касающуюся механизма автоматического восстановления всех санкций Совета безопасности ООН, снятых в соответствии с ядерной сделкой 2015 года.Ранее министры иностранных дел Франции, Великобритании и Германии Жан-Ноэль Барро, Дэвид Лэмми и Йоханн Вадефуль в телефонном разговоре с главой МИД Ирана заявили, что могут восстановить международные санкции против Тегерана уже к концу лета.В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что возобновление переговоров с США возможно, только если Вашингтон будет готов к взаимовыгодной и сбалансированной ядерной сделке. Аракчи также добавил, что "евротройка" (Великобритания, Германи и Франция) должна отказаться от идеи восстановления международных санкций и начать действовать ответственно, если хочет играть роль в переговорах по ядерной программе.

https://ria.ru/20250718/iran-2029827368.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иран, в мире