Tasnim: Иран и "евротройка" договорились провести переговоры
Tasnim: Иран и "евротройка" договорились провести переговоры по ядерному вопросу
Флаг Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 20 июл – РИА Новости. Иран и страны "евротройки" договорились провести переговоры по иранской ядерной проблематике, время и место проведения переговоров пока неизвестно, передает со ссылкой на осведомленный источник агентство Tasnim.
"Осведомленный источник... сообщил Tasnim, что Тегеран договорился с тремя европейскими странами — Германией, Францией и Великобританией — о проведении переговоров по ядерной проблематике Ирана", - говорится в сообщении агентства.
По словам источника, продолжает Tasnim, есть договоренность о самом проведении переговоров, однако дискуссии о времени и месте их проведения продолжаются.
Днем ранее агентство ISNA сообщило, что парламентская комиссия по национальной безопасности и внешней политике Ирана проведет 22 июля заседание, в ходе которого планирует обсудить политику стран "евротройки" (Великобритания, Германи и Франция), касающуюся механизма автоматического восстановления всех санкций Совета безопасности ООН, снятых в соответствии с ядерной сделкой 2015 года.
Ранее министры иностранных дел Франции, Великобритании и Германии Жан-Ноэль Барро, Дэвид Лэмми и Йоханн Вадефуль в телефонном разговоре с главой МИД Ирана заявили, что могут восстановить международные санкции против Тегерана уже к концу лета.
В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что возобновление переговоров с США возможно, только если Вашингтон будет готов к взаимовыгодной и сбалансированной ядерной сделке. Аракчи также добавил, что "евротройка" (Великобритания, Германи и Франция) должна отказаться от идеи восстановления международных санкций и начать действовать ответственно, если хочет играть роль в переговорах по ядерной программе.
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