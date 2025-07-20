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Хинштейн подал документы на участие в выборах губернатора Курской области
Хинштейн подал документы на участие в выборах губернатора Курской области - РИА Новости, 20.07.2025
Хинштейн подал документы на участие в выборах губернатора Курской области
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подал документы для регистрации в качестве кандидата от партии "Единая Россия" на выборы губернатора,... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T13:31:00+03:00
2025-07-20T13:31:00+03:00
2025-07-20T13:31:00+03:00
политика
курская область
александр хинштейн
единая россия
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ТУЛА, 20 июл - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подал документы для регистрации в качестве кандидата от партии "Единая Россия" на выборы губернатора, сообщила пресс-службе региональной избирательной комиссии на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Александр Хинштейн, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области, подал документы в Избирательную комиссию региона для регистрации кандидатом на выборах губернатора", - говорится в сообщении. Уточняется, что Хинштейн представил 220 подписей из 28 муниципальных образований Курской области. Досрочные выборы губернатора Курской области пройдут 12, 13 и 14 сентября.
https://ria.ru/20250718/rossiya-2030066106.html
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политика, курская область, александр хинштейн, единая россия
Политика, Курская область, Александр Хинштейн, Единая Россия
Хинштейн подал документы на участие в выборах губернатора Курской области
Хинштейн подал документы на регистрацию кандидатом в губернаторы Курской области