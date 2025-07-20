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В ГД разрабатывают проект о запрете пропаганды идеологии расчеловечивания - РИА Новости, 20.07.2025
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04:08 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/gosduma-2030223216.html
В ГД разрабатывают проект о запрете пропаганды идеологии расчеловечивания
В ГД разрабатывают проект о запрете пропаганды идеологии расчеловечивания - РИА Новости, 20.07.2025
В ГД разрабатывают проект о запрете пропаганды идеологии расчеловечивания
Законопроект, которым предлагается запретить распространение информации, пропагандирующей идеологию расчеловечивания среди детей, разрабатывают в Госдуме,... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T04:08:00+03:00
2025-07-20T04:08:00+03:00
татьяна буцкая
общество
госдума рф
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Законопроект, которым предлагается запретить распространение информации, пропагандирующей идеологию расчеловечивания среди детей, разрабатывают в Госдуме, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. "В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете пропаганды расчеловечивания. Мы видим, насколько сейчас аккуратно, через различные группы в социальных сетях, уже очень явно вползает идеология отказа от человеческой идентичности, которую продвигают через наших детей. Она изначально имеет вид некой детской игры, но со временем это подталкивает наших детей к тому, что заставляет их отказываться от человеческой идентичности, а значит - отказываться от тех законов, которые действуют для человека: как законов юридических, так и законов природы", - сказала Буцкая агентству. Парламентарий уточнила, что данный вид "игры" подразумевает: если ты не человек, следовательно, никакие человеческие законы не работают. Например, законы, запрещающие убийство, воровство, хранение и употребление наркотических средств, в том числе не работают элементарные правила дорожного движения о том, что нельзя переходить дорогу на зеленый свет. Буцкая добавила, что это касается и отказа от законов природы, когда ребенку внушают, что он не человек, а условно - пантера, которая может прыгать с крыши на крышу, но очевидно, что это будет последний прыжок в жизни "маленького человека". По ее словам, речь идет об информации, пропагандирующей отказ от биологической и бытовой принадлежности человека, выраженной в призывах одобрения, поощрения и/или демонстрации отказа от присущего человеку как биологическому виду внешнего облика или от свойственного человеку бытового и социального поведения, за исключением детских игр, спектаклей, утренников, кино- и телевизионных фильмов и других творческих постановочных мероприятий с участием детей, предполагающих в силу соответствующего сценария или сюжета сказки либо литературного произведения временное перевоплощение детей в отличающейся от человеческого образа. "То есть запрет на пропаганду и распространений этой информации", - подчеркнула депутат. Буцкая отметила, что законопроектом вносятся изменения в несколько федеральных законов, в том числе "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", "О связи", "О рекламе", "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ". По ее мнению, дети должны быть защищены от "пропаганды нечеловеческой самоидентификации".
https://ria.ru/20250611/gosduma-2022204122.html
https://ria.ru/20250210/imena-1998510001.html
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татьяна буцкая, общество, госдума рф
Татьяна Буцкая, Общество, Госдума РФ
В ГД разрабатывают проект о запрете пропаганды идеологии расчеловечивания

Буцкая: идет разработка проекта о запрете пропаганды идеологии расчеловечивания

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Законопроект, которым предлагается запретить распространение информации, пропагандирующей идеологию расчеловечивания среди детей, разрабатывают в Госдуме, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.
Госдуме разрабатывают законопроект о запрете пропаганды расчеловечивания. Мы видим, насколько сейчас аккуратно, через различные группы в социальных сетях, уже очень явно вползает идеология отказа от человеческой идентичности, которую продвигают через наших детей. Она изначально имеет вид некой детской игры, но со временем это подталкивает наших детей к тому, что заставляет их отказываться от человеческой идентичности, а значит - отказываться от тех законов, которые действуют для человека: как законов юридических, так и законов природы", - сказала Буцкая агентству.
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Парламентарий уточнила, что данный вид "игры" подразумевает: если ты не человек, следовательно, никакие человеческие законы не работают. Например, законы, запрещающие убийство, воровство, хранение и употребление наркотических средств, в том числе не работают элементарные правила дорожного движения о том, что нельзя переходить дорогу на зеленый свет.
Буцкая добавила, что это касается и отказа от законов природы, когда ребенку внушают, что он не человек, а условно - пантера, которая может прыгать с крыши на крышу, но очевидно, что это будет последний прыжок в жизни "маленького человека".
По ее словам, речь идет об информации, пропагандирующей отказ от биологической и бытовой принадлежности человека, выраженной в призывах одобрения, поощрения и/или демонстрации отказа от присущего человеку как биологическому виду внешнего облика или от свойственного человеку бытового и социального поведения, за исключением детских игр, спектаклей, утренников, кино- и телевизионных фильмов и других творческих постановочных мероприятий с участием детей, предполагающих в силу соответствующего сценария или сюжета сказки либо литературного произведения временное перевоплощение детей в отличающейся от человеческого образа.
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"То есть запрет на пропаганду и распространений этой информации", - подчеркнула депутат.
Буцкая отметила, что законопроектом вносятся изменения в несколько федеральных законов, в том числе "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", "О связи", "О рекламе", "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ".
По ее мнению, дети должны быть защищены от "пропаганды нечеловеческой самоидентификации".
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