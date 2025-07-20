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Депутат Госдумы рассказал о новых правилах ведения ЕГРН с 1 сентября
Депутат Госдумы рассказал о новых правилах ведения ЕГРН с 1 сентября - РИА Новости, 20.07.2025
Депутат Госдумы рассказал о новых правилах ведения ЕГРН с 1 сентября
Сведения о членах семьи бывшего собственника жилья, если за ними сохраняется право пользования, будут отражаться в ЕГРН с 1 сентября в России, это позволит... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T02:20:00+03:00
2025-07-20T02:20:00+03:00
2025-07-20T02:20:00+03:00
жилье
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Сведения о членах семьи бывшего собственника жилья, если за ними сохраняется право пользования, будут отражаться в ЕГРН с 1 сентября в России, это позволит обеспечить прозрачность сделок с недвижимостью, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "С 1 сентября 2025 года вступает в силу закон, который предусматривает отображение в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) сведений о членах семьи бывшего собственника, если у них сохраняется право пользования жилым помещением. Это важный шаг в сторону защиты прав граждан, которые не являются собственниками, но имеют законное основание на проживание в квартире", - сказал Якубовский. По словам парламентария, ранее такие права нередко оставались "невидимыми", особенно в случае продажи или дарения жилья. "Новый порядок позволит заранее учитывать интересы всех сторон: собственников, жильцов и покупателей. Это обеспечит большую прозрачность сделок с недвижимостью, снизит количество судебных споров и предотвратит случаи, когда людей пытаются выселить вопреки их законным правам", - добавил он. Якубовский подчеркнул, что фактически речь идет о восстановлении баланса между правом собственности и правом проживания. По его мнению, это справедливое и своевременное решение, особенно в условиях, когда жилищные споры становятся все более распространенными.
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жилье, россия, александр якубовский, госдума рф
Жилье, Россия, Александр Якубовский, Госдума РФ
Депутат Госдумы рассказал о новых правилах ведения ЕГРН с 1 сентября
Якубовский: сведения о семье бывшего собственника будут отражаться в ЕГРН
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Сведения о членах семьи бывшего собственника жилья, если за ними сохраняется право пользования, будут отражаться в ЕГРН с 1 сентября в России, это позволит обеспечить прозрачность сделок с недвижимостью, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"С 1 сентября 2025 года вступает в силу закон, который предусматривает отображение в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) сведений о членах семьи бывшего собственника, если у них сохраняется право пользования жилым помещением. Это важный шаг в сторону защиты прав граждан, которые не являются собственниками, но имеют законное основание на проживание в квартире", - сказал Якубовский
.
По словам парламентария, ранее такие права нередко оставались "невидимыми", особенно в случае продажи или дарения жилья.
"Новый порядок позволит заранее учитывать интересы всех сторон: собственников, жильцов и покупателей. Это обеспечит большую прозрачность сделок с недвижимостью, снизит количество судебных споров и предотвратит случаи, когда людей пытаются выселить вопреки их законным правам", - добавил он.
Якубовский подчеркнул, что фактически речь идет о восстановлении баланса между правом собственности и правом проживания. По его мнению, это справедливое и своевременное решение, особенно в условиях, когда жилищные споры становятся все более распространенными.