https://ria.ru/20250720/gosduma-2030219397.html

Депутат Госдумы рассказал о новых правилах ведения ЕГРН с 1 сентября

Депутат Госдумы рассказал о новых правилах ведения ЕГРН с 1 сентября - РИА Новости, 20.07.2025

Депутат Госдумы рассказал о новых правилах ведения ЕГРН с 1 сентября

Сведения о членах семьи бывшего собственника жилья, если за ними сохраняется право пользования, будут отражаться в ЕГРН с 1 сентября в России, это позволит... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T02:20:00+03:00

2025-07-20T02:20:00+03:00

2025-07-20T02:20:00+03:00

жилье

россия

александр якубовский

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_c37136df941fd2146e54d63a019dab25.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Сведения о членах семьи бывшего собственника жилья, если за ними сохраняется право пользования, будут отражаться в ЕГРН с 1 сентября в России, это позволит обеспечить прозрачность сделок с недвижимостью, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "С 1 сентября 2025 года вступает в силу закон, который предусматривает отображение в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) сведений о членах семьи бывшего собственника, если у них сохраняется право пользования жилым помещением. Это важный шаг в сторону защиты прав граждан, которые не являются собственниками, но имеют законное основание на проживание в квартире", - сказал Якубовский. По словам парламентария, ранее такие права нередко оставались "невидимыми", особенно в случае продажи или дарения жилья. "Новый порядок позволит заранее учитывать интересы всех сторон: собственников, жильцов и покупателей. Это обеспечит большую прозрачность сделок с недвижимостью, снизит количество судебных споров и предотвратит случаи, когда людей пытаются выселить вопреки их законным правам", - добавил он. Якубовский подчеркнул, что фактически речь идет о восстановлении баланса между правом собственности и правом проживания. По его мнению, это справедливое и своевременное решение, особенно в условиях, когда жилищные споры становятся все более распространенными.

https://ria.ru/20250718/zhkkh-2029833551.html

https://ria.ru/20250714/gosduma-2028921574.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жилье, россия, александр якубовский, госдума рф