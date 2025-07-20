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В Шебекино при обстреле пострадал человек - РИА Новости, 20.07.2025
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11:59 20.07.2025 (обновлено: 12:12 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/gladkov-2030253168.html
В Шебекино при обстреле пострадал человек
В Шебекино при обстреле пострадал человек - РИА Новости, 20.07.2025
В Шебекино при обстреле пострадал человек
Житель Шебекино Белгородской области ранен в результате украинского обстрела, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T11:59:00+03:00
2025-07-20T12:12:00+03:00
происшествия
шебекино
белгородская область
украина
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БЕЛГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Житель Шебекино Белгородской области ранен в результате украинского обстрела, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В городе Шебекино в результате обстрела со стороны ВСУ ранен мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой, рваными ранами головы, живота и рук бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он добавил, что вследствие прилета снаряда поврежден дом, автомобиль, перебита газовая труба, а также разрушена стена надворной постройки.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам дронов. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
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происшествия, шебекино, белгородская область, украина
Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Украина
В Шебекино при обстреле пострадал человек

Гладков: в белгородском Шебекино при обстреле пострадал мирный житель

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Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
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БЕЛГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Житель Шебекино Белгородской области ранен в результате украинского обстрела, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"В городе Шебекино в результате обстрела со стороны ВСУ ранен мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой, рваными ранами головы, живота и рук бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что вследствие прилета снаряда поврежден дом, автомобиль, перебита газовая труба, а также разрушена стена надворной постройки.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам дронов. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
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