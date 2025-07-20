Немцы не понимают, почему власти дарят Украине миллиарды, заявила Вайдель
Вайдель: граждане ФРГ не понимают, почему Мерц дарит Украине миллиарды их евро
© AP Photo / Michael SohnСопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель
© AP Photo / Michael Sohn
Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель. Архивное фото
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БЕРЛИН, 20 июл - РИА Новости. Жители Германии не понимают, почему правительство под руководством канцлера Фридриха Мерца дарит Украине миллиарды евро налогоплательщиков, но на собственных граждан не находит средств, заявила в интервью телеканалу ARD сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель.
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"Правительство Фридриха Мерца дарит Украине девять миллиардов денег налогоплательщиков, а теперь хочет за пять миллиардов евро закупить ракеты Patriot. Этого никто уже не понимает. На всё деньги есть, только не на собственных людей. И это причина того, что мы, "Альтернатива для Германии", получаем все больше сторонников", - сказала она.
Вайдель подчеркнула, что АдГ, по её словам, проводит политику в интересах граждан страны.
Интервью лидера партии, которое она давала на открытой площадке у реки Шпрее близ правительственного квартала, чуть не сорвалось из-за того, что на противоположном берегу собрались активисты так называемого "Центра политической красоты". Протестующие включили громкоговорители с музыкой, громко скандировали речовки и свистели.
В ходе беседы с ведущим Вайдель назвала активистов "НПО". Несколько раз интервью прерывалось, однако политик осталась до самого его конца.
Россия считает, что поставки вооружений и средств на них Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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