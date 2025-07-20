https://ria.ru/20250720/germaniya-2030309345.html

Немцы не понимают, почему власти дарят Украине миллиарды, заявила Вайдель

Немцы не понимают, почему власти дарят Украине миллиарды, заявила Вайдель - РИА Новости, 20.07.2025

Немцы не понимают, почему власти дарят Украине миллиарды, заявила Вайдель

Жители Германии не понимают, почему правительство под руководством канцлера Фридриха Мерца дарит Украине миллиарды евро налогоплательщиков, но на собственных... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T21:14:00+03:00

2025-07-20T21:14:00+03:00

2025-07-20T21:15:00+03:00

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БЕРЛИН, 20 июл - РИА Новости. Жители Германии не понимают, почему правительство под руководством канцлера Фридриха Мерца дарит Украине миллиарды евро налогоплательщиков, но на собственных граждан не находит средств, заявила в интервью телеканалу ARD сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель. "Правительство Фридриха Мерца дарит Украине девять миллиардов денег налогоплательщиков, а теперь хочет за пять миллиардов евро закупить ракеты Patriot. Этого никто уже не понимает. На всё деньги есть, только не на собственных людей. И это причина того, что мы, "Альтернатива для Германии", получаем все больше сторонников", - сказала она. Вайдель подчеркнула, что АдГ, по её словам, проводит политику в интересах граждан страны. Интервью лидера партии, которое она давала на открытой площадке у реки Шпрее близ правительственного квартала, чуть не сорвалось из-за того, что на противоположном берегу собрались активисты так называемого "Центра политической красоты". Протестующие включили громкоговорители с музыкой, громко скандировали речовки и свистели. В ходе беседы с ведущим Вайдель назвала активистов "НПО". Несколько раз интервью прерывалось, однако политик осталась до самого его конца. Россия считает, что поставки вооружений и средств на них Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250225/frg-2001462694.html

https://ria.ru/20250217/vaydel-1999739008.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, германия, алиса вайдель, фридрих мерц, сергей лавров, ard, нато