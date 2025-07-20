Рейтинг@Mail.ru
Немцы не понимают, почему власти дарят Украине миллиарды, заявила Вайдель - РИА Новости, 20.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:14 20.07.2025 (обновлено: 21:15 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/germaniya-2030309345.html
Немцы не понимают, почему власти дарят Украине миллиарды, заявила Вайдель
Немцы не понимают, почему власти дарят Украине миллиарды, заявила Вайдель - РИА Новости, 20.07.2025
Немцы не понимают, почему власти дарят Украине миллиарды, заявила Вайдель
Жители Германии не понимают, почему правительство под руководством канцлера Фридриха Мерца дарит Украине миллиарды евро налогоплательщиков, но на собственных... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T21:14:00+03:00
2025-07-20T21:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
германия
алиса вайдель
фридрих мерц
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900395967_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_bb971349670f97cc067ff4e91cbdc4ba.jpg
БЕРЛИН, 20 июл - РИА Новости. Жители Германии не понимают, почему правительство под руководством канцлера Фридриха Мерца дарит Украине миллиарды евро налогоплательщиков, но на собственных граждан не находит средств, заявила в интервью телеканалу ARD сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель. "Правительство Фридриха Мерца дарит Украине девять миллиардов денег налогоплательщиков, а теперь хочет за пять миллиардов евро закупить ракеты Patriot. Этого никто уже не понимает. На всё деньги есть, только не на собственных людей. И это причина того, что мы, "Альтернатива для Германии", получаем все больше сторонников", - сказала она. Вайдель подчеркнула, что АдГ, по её словам, проводит политику в интересах граждан страны. Интервью лидера партии, которое она давала на открытой площадке у реки Шпрее близ правительственного квартала, чуть не сорвалось из-за того, что на противоположном берегу собрались активисты так называемого "Центра политической красоты". Протестующие включили громкоговорители с музыкой, громко скандировали речовки и свистели. В ходе беседы с ведущим Вайдель назвала активистов "НПО". Несколько раз интервью прерывалось, однако политик осталась до самого его конца. Россия считает, что поставки вооружений и средств на них Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250225/frg-2001462694.html
https://ria.ru/20250217/vaydel-1999739008.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900395967_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_d00fe2a3495782423dab372ef7c947f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, германия, алиса вайдель, фридрих мерц, сергей лавров, ard, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Алиса Вайдель, Фридрих Мерц, Сергей Лавров, ARD, НАТО
Немцы не понимают, почему власти дарят Украине миллиарды, заявила Вайдель

Вайдель: граждане ФРГ не понимают, почему Мерц дарит Украине миллиарды их евро

© AP Photo / Michael SohnСопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель
Сопредседатель немецкой правой партии Альтернатива для Германии Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 20 июл - РИА Новости. Жители Германии не понимают, почему правительство под руководством канцлера Фридриха Мерца дарит Украине миллиарды евро налогоплательщиков, но на собственных граждан не находит средств, заявила в интервью телеканалу ARD сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель.
«
"Правительство Фридриха Мерца дарит Украине девять миллиардов денег налогоплательщиков, а теперь хочет за пять миллиардов евро закупить ракеты Patriot. Этого никто уже не понимает. На всё деньги есть, только не на собственных людей. И это причина того, что мы, "Альтернатива для Германии", получаем все больше сторонников", - сказала она.
Здание Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Опрос показал, сколько немцев выступают против продолжения поддержки Киева
25 февраля, 11:33
Вайдель подчеркнула, что АдГ, по её словам, проводит политику в интересах граждан страны.
Интервью лидера партии, которое она давала на открытой площадке у реки Шпрее близ правительственного квартала, чуть не сорвалось из-за того, что на противоположном берегу собрались активисты так называемого "Центра политической красоты". Протестующие включили громкоговорители с музыкой, громко скандировали речовки и свистели.
В ходе беседы с ведущим Вайдель назвала активистов "НПО". Несколько раз интервью прерывалось, однако политик осталась до самого его конца.
Россия считает, что поставки вооружений и средств на них Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Вайдель пообещала помешать Мерцу поставить Taurus Киеву
17 февраля, 03:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГерманияАлиса ВайдельФридрих МерцСергей ЛавровARDНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала