https://ria.ru/20250720/germaniya-2030230199.html

Немецкий автопром уже неинтересен россиянам, заявил глава Bavaria-Bau

Немецкий автопром уже неинтересен россиянам, заявил глава Bavaria-Bau - РИА Новости, 20.07.2025

Немецкий автопром уже неинтересен россиянам, заявил глава Bavaria-Bau

Немецкий автопром уже не так интересен россиянам, этот рынок РФ заняли китайцы, которые делают машины и лучше, и дешевле, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T07:33:00+03:00

2025-07-20T07:33:00+03:00

2025-07-20T08:17:00+03:00

экономика

германия

россия

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Немецкий автопром уже не так интересен россиянам, этот рынок РФ заняли китайцы, которые делают машины и лучше, и дешевле, заявил РИА Новости член Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП), глава строительной компании Bavaria-Bau Вальдемар Эбергардт. "После 2022 года российский рынок покинули, прежде всего, немецкие автомобильные концерны, компании машиностроения, химии",- сказал он. Что касается немецкого автопрома, то, по его словам, "для россиян сегодня он не настолько интересен, как был раньше". "Поскольку, что, действительно, может предложить российскому потребителю немецкий автопром? Только двигатель внутреннего сгорания. В электромобилях он вообще не конкурентоспособен",- добавил собеседник агентства. "Да, китайцы уже заняли российский рынок. У них есть имя, у них есть марка. Китайцы не только делают автомобили лучше, они делают их еще и дешевле",- подчеркнул Эбергардт.

https://ria.ru/20250719/biznes-2030099030.html

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экономика, германия, россия