https://ria.ru/20250720/gelendzhik-2030238011.html
В Геленджике построят комфортное здание для персонала аэропорта
В Геленджике построят комфортное здание для персонала аэропорта - РИА Новости, 20.07.2025
В Геленджике построят комфортное здание для персонала аэропорта
Строительство комфортного здания для персонала аэропорта в Геленджике закончат к концу 2025 года, заявил РИА Новости генеральный директор авиагавани Иван... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T09:11:00+03:00
2025-07-20T09:11:00+03:00
2025-07-20T09:11:00+03:00
геленджик
юг
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030000550_0:60:3042:1771_1920x0_80_0_0_320b28193b26b07bf685745f2b1b51ba.jpg
ГЕЛЕНДЖИК, 20 июл - РИА Новости. Строительство комфортного здания для персонала аэропорта в Геленджике закончат к концу 2025 года, заявил РИА Новости генеральный директор авиагавани Иван Таранченко. Как рассказал агентству глава аэропорта, на территории авиагавани строится здание для служебного персонала. В этом здании сотрудникам обещают создать комфортные условия. Раньше, как заявил Таранченко, многие такие помещения напоминали "грузовые склады". "Понимаете, я считаю… если аэровокзал такой красивый, персонал должен жить красиво. Поэтому мы делаем эту красоту. И в этом году мы эту стройку закончим. Это то, о чём я мечтаю для персонала", - поделился с РИА Новости генеральный директор аэропорта. Кроме того, он рассказал и о том, что мечтает возвести на территории аэропорта и детскую площадку, на которой дети смогут играть. "Я вообще мечтаю об идеальном аэропорте, об очень красивом идеальном аэропорте. Это цель моей жизни", - добавил Таранченко. Аэропорт Геленджика запустил 18 июля 2025 года авиасообщение по внутренним рейсам впервые за три года. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
https://ria.ru/20250720/aeroport-2030227609.html
https://ria.ru/20250719/gelendzhik-2030111209.html
геленджик
юг
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030000550_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_70af1c592fbcbd53becde93ce5907d4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геленджик, юг, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Геленджик, Юг, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Геленджике построят комфортное здание для персонала аэропорта
В Геленджике к концу года построят комфортное здание для персонала аэропорта
ГЕЛЕНДЖИК, 20 июл - РИА Новости. Строительство комфортного здания для персонала аэропорта в Геленджике закончат к концу 2025 года, заявил РИА Новости генеральный директор авиагавани Иван Таранченко.
Как рассказал агентству глава аэропорта, на территории авиагавани строится здание для служебного персонала. В этом здании сотрудникам обещают создать комфортные условия. Раньше, как заявил Таранченко, многие такие помещения напоминали "грузовые склады".
"Понимаете, я считаю… если аэровокзал такой красивый, персонал должен жить красиво. Поэтому мы делаем эту красоту. И в этом году мы эту стройку закончим. Это то, о чём я мечтаю для персонала", - поделился с РИА Новости генеральный директор аэропорта.
Кроме того, он рассказал и о том, что мечтает возвести на территории аэропорта и детскую площадку, на которой дети смогут играть.
"Я вообще мечтаю об идеальном аэропорте, об очень красивом идеальном аэропорте. Это цель моей жизни", - добавил Таранченко.
Аэропорт Геленджика
запустил 18 июля 2025 года авиасообщение по внутренним рейсам впервые за три года.
Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации
и Госкорпорации по ОрВД.
Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани.
В мае прошлого года на Юге России
также возобновил работу аэропорт Элисты
. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.