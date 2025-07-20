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В АТОР оценили ситуацию с турпотоком из Германии и Польши в Калининград - РИА Новости, 20.07.2025
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22:10 20.07.2025 (обновлено: 22:37 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/frg-2030312784.html
В АТОР оценили ситуацию с турпотоком из Германии и Польши в Калининград
В АТОР оценили ситуацию с турпотоком из Германии и Польши в Калининград - РИА Новости, 20.07.2025
В АТОР оценили ситуацию с турпотоком из Германии и Польши в Калининград
Полноценного въездного турпотока из Германии и Польши в Калининградскую область нет, едут в основном индивидуальные туристы, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T22:10:00+03:00
2025-07-20T22:37:00+03:00
калининградская область
германия
польша
ассоциация туроператоров россии (атор)
в мире
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Полноценного въездного турпотока из Германии и Польши в Калининградскую область нет, едут в основном индивидуальные туристы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее в воскресенье Telegram-канал SHOT написал, что туристы из Германии и Польши устроили огромные пробки на границе Калининградской области. В сообщении указано, что иностранные туроператоры начали активно продавать туры в Калининград — спрос на бронирование отелей на зарубежных площадках вырос в несколько раз. По мнению SHOT, причина такого наплыва туристов связана с тем, что цены в России ниже, а сервис лучше, чем в Европе. "Полноценного въездного турпотока в Калининградскую область нет – в основном, индивидуальные туры, частные, самостоятельные, семейные, деловые поездки", - сказали в ассоциации.Директор туркомпании "Балтма турс" Михаил Друтман сообщил РИА Новости, что через границу едут не туристы, а выходцы из России. "Туристов среди них нет и не предвидится в обозримом будущем. Это всё выходцы из России, живущие в основном в Германии или в других странах Европы, двигающиеся через границу в аэропорт Калининграда, чтобы улететь в Россию к родственникам, друзьям, знакомым", - подчеркнул он
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калининградская область
германия
польша
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калининградская область, германия, польша, ассоциация туроператоров россии (атор), в мире
Калининградская область, Германия, Польша, Ассоциация туроператоров России (АТОР), В мире
В АТОР оценили ситуацию с турпотоком из Германии и Польши в Калининград

АТОР: в Калининградскую область из ФРГ едут в основном индивидуальные туристы

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкКалининград
Калининград - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Полноценного въездного турпотока из Германии и Польши в Калининградскую область нет, едут в основном индивидуальные туристы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ранее в воскресенье Telegram-канал SHOT написал, что туристы из Германии и Польши устроили огромные пробки на границе Калининградской области. В сообщении указано, что иностранные туроператоры начали активно продавать туры в Калининград — спрос на бронирование отелей на зарубежных площадках вырос в несколько раз. По мнению SHOT, причина такого наплыва туристов связана с тем, что цены в России ниже, а сервис лучше, чем в Европе.
"Полноценного въездного турпотока в Калининградскую область нет – в основном, индивидуальные туры, частные, самостоятельные, семейные, деловые поездки", - сказали в ассоциации.
Директор туркомпании "Балтма турс" Михаил Друтман сообщил РИА Новости, что через границу едут не туристы, а выходцы из России. "Туристов среди них нет и не предвидится в обозримом будущем. Это всё выходцы из России, живущие в основном в Германии или в других странах Европы, двигающиеся через границу в аэропорт Калининграда, чтобы улететь в Россию к родственникам, друзьям, знакомым", - подчеркнул он
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