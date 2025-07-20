https://ria.ru/20250720/frg-2030312784.html

В АТОР оценили ситуацию с турпотоком из Германии и Польши в Калининград

В АТОР оценили ситуацию с турпотоком из Германии и Польши в Калининград - РИА Новости, 20.07.2025

В АТОР оценили ситуацию с турпотоком из Германии и Польши в Калининград

Полноценного въездного турпотока из Германии и Польши в Калининградскую область нет, едут в основном индивидуальные туристы, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T22:10:00+03:00

2025-07-20T22:10:00+03:00

2025-07-20T22:37:00+03:00

калининградская область

германия

польша

ассоциация туроператоров россии (атор)

в мире

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Полноценного въездного турпотока из Германии и Польши в Калининградскую область нет, едут в основном индивидуальные туристы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее в воскресенье Telegram-канал SHOT написал, что туристы из Германии и Польши устроили огромные пробки на границе Калининградской области. В сообщении указано, что иностранные туроператоры начали активно продавать туры в Калининград — спрос на бронирование отелей на зарубежных площадках вырос в несколько раз. По мнению SHOT, причина такого наплыва туристов связана с тем, что цены в России ниже, а сервис лучше, чем в Европе. "Полноценного въездного турпотока в Калининградскую область нет – в основном, индивидуальные туры, частные, самостоятельные, семейные, деловые поездки", - сказали в ассоциации.Директор туркомпании "Балтма турс" Михаил Друтман сообщил РИА Новости, что через границу едут не туристы, а выходцы из России. "Туристов среди них нет и не предвидится в обозримом будущем. Это всё выходцы из России, живущие в основном в Германии или в других странах Европы, двигающиеся через границу в аэропорт Калининграда, чтобы улететь в Россию к родственникам, друзьям, знакомым", - подчеркнул он

https://ria.ru/20250719/turisty-2030145439.html

калининградская область

германия

польша

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калининградская область, германия, польша, ассоциация туроператоров россии (атор), в мире