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Во французском Лилле взрывом снесли "высотку Кеннеди" - РИА Новости, 20.07.2025
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23:00 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/frantsija-2030315453.html
Во французском Лилле взрывом снесли "высотку Кеннеди"
Во французском Лилле взрывом снесли "высотку Кеннеди" - РИА Новости, 20.07.2025
Во французском Лилле взрывом снесли "высотку Кеннеди"
Самое высокое здание агломерации французского Лилля в городе Лос, получившее название "высотка Кеннеди", планово снесено с помощью взрывчатки, сообщили... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T23:00:00+03:00
2025-07-20T23:00:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Самое высокое здание агломерации французского Лилля в городе Лос, получившее название "высотка Кеннеди", планово снесено с помощью взрывчатки, сообщили городские власти. &quot;В рамках реконструкции района Оливо (города Лос - ред.) в воскресенье, 20 июля 2025 года, высотка Кеннеди была подорвана&quot;, - прокомментировали власти прямую трансляцию, которую вел официальный канал города на видеохостинге YouTube.Радиостанция Ici указала, что высота здания достигала 95 метров, в нем находились 220 квартир - это подразумевало проживание 700-800 человек. По данным телеканала BFMTV, 28-этажное жилое здание было построено в 1968 году, для его разрушения было использовано 800 килограмм динамита. В преддверии сноса было эвакуировано 1,7 тысячи человек, проживавших неподалеку от высотки. Основной причиной сноса, как отмечает телеканал, стало обветшание здания.
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в мире, лилль, youtube, франция
В мире, Лилль, YouTube, Франция
Во французском Лилле взрывом снесли "высотку Кеннеди"

Самое высокое здание агломерации Лилля в городе Лос снесли с помощью взрывчатки

© AP Photo / Cedric JacquotПолицейские машины во Франции
Полицейские машины во Франции - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© AP Photo / Cedric Jacquot
Полицейские машины во Франции. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Самое высокое здание агломерации французского Лилля в городе Лос, получившее название "высотка Кеннеди", планово снесено с помощью взрывчатки, сообщили городские власти.
«

"В рамках реконструкции района Оливо (города Лос - ред.) в воскресенье, 20 июля 2025 года, высотка Кеннеди была подорвана", - прокомментировали власти прямую трансляцию, которую вел официальный канал города на видеохостинге YouTube.

Радиостанция Ici указала, что высота здания достигала 95 метров, в нем находились 220 квартир - это подразумевало проживание 700-800 человек.
По данным телеканала BFMTV, 28-этажное жилое здание было построено в 1968 году, для его разрушения было использовано 800 килограмм динамита. В преддверии сноса было эвакуировано 1,7 тысячи человек, проживавших неподалеку от высотки. Основной причиной сноса, как отмечает телеканал, стало обветшание здания.
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