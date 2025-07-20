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Госсекретарь СГ высказался о последствиях европейских санкций - РИА Новости, 20.07.2025
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21:56 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/es-2030311991.html
Госсекретарь СГ высказался о последствиях европейских санкций
Госсекретарь СГ высказался о последствиях европейских санкций - РИА Новости, 20.07.2025
Госсекретарь СГ высказался о последствиях европейских санкций
Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Сергей Глазьев заявил, что европейские санкции против Минска и Москвы привели Европу к серьезному кризису... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T21:56:00+03:00
2025-07-20T21:56:00+03:00
европа
белоруссия
россия
сергей глазьев
союзное государство
в мире
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МИНСК, 20 июл – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Сергей Глазьев заявил, что европейские санкции против Минска и Москвы привели Европу к серьезному кризису и попытки выбраться из него путем милитаризации экономики не имеют перспективы. "Европа очень дорого заплатила за антироссийские санкции. В действительности санкции против России, Беларуси по Европе ударили куда сильнее, чем по нам. И в рамках Союзного государства, мы видим, эти санкции привели к бурному росту импортозамещения, к расширению кооперации. Они стали серьезным стимулом для создания новых совместных производств", - сказал Глазьев в интервью, показанном по телеканалу "Беларусь 1" в воскресенье. Он подчеркнул, что в Белоруссии, например, сохранились очень хорошие мощности и компетенции в микроэлектронике, приборостроении, машиностроении. "В целом все это сегодня работает на все Союзное государство", - подчеркнул госсекретарь. По его словам, в Европе результатом санкций "стала деградация промышленности, резкий рост цен на энергоносители". "Фактически европейская промышленность потеряла конкурентоспособность. Во многом Европа в результате этих антироссийских и антибелорусских санкций оказалась в серьезном кризисе. Попытки выбраться из этого кризиса путем милитаризации перспективы никакой не имеют, потому что в отличие от экономики 100-летней давности сегодняшняя экономика базируется на человеческом потенциале", - продолжил Глазьев. Так что, подчеркнул он, "эти милитаристы европейские, которые вчера были обычными чиновниками, а вдруг сегодня кричат про военную угрозу, не от большого ума это делают". "А во-вторых, они всю свою политическую жизнь шли в кильваторе Вашингтона", - сказал Глазьев. По его словам, в Европе в результате милитаризации европейской экономики "людей отвлекают от работы, втягивают в производство товаров, которые не имеют потребительского смысла, что создает, наоборот, угрозы и напряжения". "Эти напряжения сказываются на ухудшение условий функционирования экономики", - констатировал Глазьев.
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европа, белоруссия, россия, сергей глазьев, союзное государство, в мире
Европа, Белоруссия, Россия, Сергей Глазьев, Союзное государство, В мире
Госсекретарь СГ высказался о последствиях европейских санкций

Глазьев: санкции против России и Белоруссии привели Европу к серьезному кризису

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСергей Глазьев
Сергей Глазьев - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сергей Глазьев. Архивное фото
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МИНСК, 20 июл – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Сергей Глазьев заявил, что европейские санкции против Минска и Москвы привели Европу к серьезному кризису и попытки выбраться из него путем милитаризации экономики не имеют перспективы.
"Европа очень дорого заплатила за антироссийские санкции. В действительности санкции против России, Беларуси по Европе ударили куда сильнее, чем по нам. И в рамках Союзного государства, мы видим, эти санкции привели к бурному росту импортозамещения, к расширению кооперации. Они стали серьезным стимулом для создания новых совместных производств", - сказал Глазьев в интервью, показанном по телеканалу "Беларусь 1" в воскресенье.
Он подчеркнул, что в Белоруссии, например, сохранились очень хорошие мощности и компетенции в микроэлектронике, приборостроении, машиностроении. "В целом все это сегодня работает на все Союзное государство", - подчеркнул госсекретарь.
По его словам, в Европе результатом санкций "стала деградация промышленности, резкий рост цен на энергоносители". "Фактически европейская промышленность потеряла конкурентоспособность. Во многом Европа в результате этих антироссийских и антибелорусских санкций оказалась в серьезном кризисе. Попытки выбраться из этого кризиса путем милитаризации перспективы никакой не имеют, потому что в отличие от экономики 100-летней давности сегодняшняя экономика базируется на человеческом потенциале", - продолжил Глазьев.
Так что, подчеркнул он, "эти милитаристы европейские, которые вчера были обычными чиновниками, а вдруг сегодня кричат про военную угрозу, не от большого ума это делают". "А во-вторых, они всю свою политическую жизнь шли в кильваторе Вашингтона", - сказал Глазьев.
По его словам, в Европе в результате милитаризации европейской экономики "людей отвлекают от работы, втягивают в производство товаров, которые не имеют потребительского смысла, что создает, наоборот, угрозы и напряжения". "Эти напряжения сказываются на ухудшение условий функционирования экономики", - констатировал Глазьев.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Новые санкции выйдут Евросоюзу боком, заявили в Госдуме
Вчера, 08:19
 
ЕвропаБелоруссияРоссияСергей ГлазьевСоюзное государствоВ мире
 
 
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