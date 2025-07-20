https://ria.ru/20250720/eksport-2030244647.html
Китай увеличил экспорт легковых автомобилей в Россию
Китай увеличил экспорт легковых автомобилей в Россию - РИА Новости, 20.07.2025
Китай увеличил экспорт легковых автомобилей в Россию
Китай в июне увеличил экспорт легковых автомобилей в Россию после двух месяцев снижения, однако стоимость поставок все еще в разы меньше среднего уровня в... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T10:26:00+03:00
2025-07-20T10:26:00+03:00
2025-07-20T10:26:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Китай в июне увеличил экспорт легковых автомобилей в Россию после двух месяцев снижения, однако стоимость поставок все еще в разы меньше среднего уровня в прошлом году, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. Китайские поставщики в июне продали на российский рынок автомобилей на 428,2 миллиона долларов, что на 15% больше уровня мая. При этом предыдущие два месяца стоимость поставок, наоборот, снижалась – совокупно в 1,6 раза. Россия в июне стала пятой среди основных покупателей китайских автомобилей, поднявшись с седьмой позиции в мае. При этом несмотря на рост июньский уровень втрое ниже среднемесячной стоимости экспорта в прошлом году – тогда она составляла 1,27 миллиарда долларов. В целом за январь-июнь поставки "легковушек" в Россию упали в денежном выражении в 2,3 раза и составили 2,7 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20250716/ekonomika-2029360459.html
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экономика, россия
Китай увеличил экспорт легковых автомобилей в Россию
Китай увеличил экспорт легковых автомобилей в Россию после двух месяцев снижения
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Китай в июне увеличил экспорт легковых автомобилей в Россию после двух месяцев снижения, однако стоимость поставок все еще в разы меньше среднего уровня в прошлом году, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
Китайские поставщики в июне продали на российский рынок автомобилей на 428,2 миллиона долларов, что на 15% больше уровня мая. При этом предыдущие два месяца стоимость поставок, наоборот, снижалась – совокупно в 1,6 раза.
Россия
в июне стала пятой среди основных покупателей китайских автомобилей, поднявшись с седьмой позиции в мае. При этом несмотря на рост июньский уровень втрое ниже среднемесячной стоимости экспорта в прошлом году – тогда она составляла 1,27 миллиарда долларов.
В целом за январь-июнь поставки "легковушек" в Россию упали в денежном выражении в 2,3 раза и составили 2,7 миллиарда долларов.