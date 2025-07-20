https://ria.ru/20250720/ekspert-2030234626.html
Эксперт рассказал об устойчивости масличных культур к непогоде
Эксперт рассказал об устойчивости масличных культур к непогоде - РИА Новости, 20.07.2025
Эксперт рассказал об устойчивости масличных культур к непогоде
Масличные культуры в России демонстрируют высокую устойчивость к плохим погодным условиям в этом сезоне благодаря способности переносить жару и ливни, рассказал РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T08:28:00+03:00
2025-07-20T08:28:00+03:00
2025-07-20T08:28:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Масличные культуры в России демонстрируют высокую устойчивость к плохим погодным условиям в этом сезоне благодаря способности переносить жару и ливни, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "Более устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям в текущем сезоне являются масличные культуры, так как они лучше переносят жару и способны выдерживать достаточно большое количество осадков", - рассказал он. "В частности, рапс и подсолнечник демонстрируют хорошую адаптацию к переменчивым погодным условиям благодаря своей влаголюбивости и устойчивости к перепадам температуры. Кроме того, аграрии превысили план по посеву ключевых масличных культур - подсолнечника, сои и рапса, что существенно повышает вероятность получения высокого урожая", - добавил Тренин. Эксперт рассказал о мерах для защиты сельского хозяйства от сильных дождей и повышения его устойчивости. Среди них: мелиорация - дренаж, ливневая мелиорация, отвод избыточной влаги, внедрение устойчивых сортов, защита почвы, развитие тепличного хозяйства, использование цифровых технологий для мониторинга полей и другое. Кроме того, государство оказывает поддержку в виде субсидий на страхование урожая, компенсации на мелиорацию и модернизацию сельхозтехники. Все больше будут применяться технологии на базе искусственного интеллекта для прогнозирования подтоплений и автоматизации систем водорегулирования, что особенно важно в условиях учащения экстремальных погодных явлений.
https://ria.ru/20250703/putin-2026982265.html
https://ria.ru/20250718/lukashenko-2030049361.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
Россия, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
Эксперт рассказал об устойчивости масличных культур к непогоде
Эксперт Тренин: масличные культуры в России лучше переносят жару и ливни
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Масличные культуры в России демонстрируют высокую устойчивость к плохим погодным условиям в этом сезоне благодаря способности переносить жару и ливни, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
"Более устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям в текущем сезоне являются масличные культуры, так как они лучше переносят жару и способны выдерживать достаточно большое количество осадков", - рассказал он.
"В частности, рапс и подсолнечник демонстрируют хорошую адаптацию к переменчивым погодным условиям благодаря своей влаголюбивости и устойчивости к перепадам температуры. Кроме того, аграрии превысили план по посеву ключевых масличных культур - подсолнечника, сои и рапса, что существенно повышает вероятность получения высокого урожая", - добавил Тренин.
Эксперт рассказал о мерах для защиты сельского хозяйства от сильных дождей и повышения его устойчивости. Среди них: мелиорация - дренаж, ливневая мелиорация, отвод избыточной влаги, внедрение устойчивых сортов, защита почвы, развитие тепличного хозяйства, использование цифровых технологий для мониторинга полей и другое.
Кроме того, государство оказывает поддержку в виде субсидий на страхование урожая, компенсации на мелиорацию и модернизацию сельхозтехники. Все больше будут применяться технологии на базе искусственного интеллекта для прогнозирования подтоплений и автоматизации систем водорегулирования, что особенно важно в условиях учащения экстремальных погодных явлений.