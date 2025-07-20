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В ДТП во Владимирской области погибли четыре человека - РИА Новости, 20.07.2025
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20:07 20.07.2025 (обновлено: 20:56 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/dtp-2030302896.html
В ДТП во Владимирской области погибли четыре человека
В ДТП во Владимирской области погибли четыре человека - РИА Новости, 20.07.2025
В ДТП во Владимирской области погибли четыре человека
Четыре человека погибли, еще один пострадал при столкновении нескольких легковых автомобилей на трассе М-7 во Владимирской области, сообщила журналистам... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T20:07:00+03:00
2025-07-20T20:56:00+03:00
происшествия
владимирская область
ковровский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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РЯЗАНЬ, 20 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли, еще один пострадал при столкновении нескольких легковых автомобилей на трассе М-7 во Владимирской области, сообщила журналистам пресс-служба УМВД по региону. По данным ведомства, ДТП произошло около 17.00 мск на 265-м километре автодороги М-7 "Волга" в Ковровском районе. "По предварительной информации, произошло столкновение нескольких легковых автомобилей с последующим возгоранием. По состоянию на 19.30 сообщается о четверых погибших и одном пострадавшем", - заявили в пресс-службе, не уточнив число попавших в ДТП автомобилей. Отмечается, что на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, а также экстренные службы. Для координации действий на место прибыло руководство УМВД России по Владимирской области. УМВД по региону сообщает, что движение на данном участке пути затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют регулирование.Позднее ГУ МЧС по региону в своем Telegram-канале уточнило, что столкнулись пять автомобилей, произошло возгорание легковушки. Пожарные ликвидировали огонь на площади восьми квадратных метров. Сотрудники МЧС России и аварийно-спасательной службы Владимирской области деблокировали погибших.
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владимирская область
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происшествия, владимирская область, ковровский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Владимирская область, Ковровский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В ДТП во Владимирской области погибли четыре человека

Во Владимирской области в ДТП четыре человека погибли, один пострадал

© Фото : УМВД России по Владимирской областиМесто ДТП на 265 км автодороги М7 "Волга" в Ковровском районе Владимирской области
Место ДТП на 265 км автодороги М7 Волга в Ковровском районе Владимирской области - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© Фото : УМВД России по Владимирской области
Место ДТП на 265 км автодороги М7 "Волга" в Ковровском районе Владимирской области
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РЯЗАНЬ, 20 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли, еще один пострадал при столкновении нескольких легковых автомобилей на трассе М-7 во Владимирской области, сообщила журналистам пресс-служба УМВД по региону.
По данным ведомства, ДТП произошло около 17.00 мск на 265-м километре автодороги М-7 "Волга" в Ковровском районе.
«
"По предварительной информации, произошло столкновение нескольких легковых автомобилей с последующим возгоранием. По состоянию на 19.30 сообщается о четверых погибших и одном пострадавшем", - заявили в пресс-службе, не уточнив число попавших в ДТП автомобилей.
Отмечается, что на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, а также экстренные службы. Для координации действий на место прибыло руководство УМВД России по Владимирской области.
УМВД по региону сообщает, что движение на данном участке пути затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют регулирование.
Позднее ГУ МЧС по региону в своем Telegram-канале уточнило, что столкнулись пять автомобилей, произошло возгорание легковушки. Пожарные ликвидировали огонь на площади восьми квадратных метров. Сотрудники МЧС России и аварийно-спасательной службы Владимирской области деблокировали погибших.
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ПроисшествияВладимирская областьКовровский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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