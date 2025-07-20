https://ria.ru/20250720/dtp-2030302241.html

Три человека погибли в ДТП на объездной дороге Симферополя

Три человека погибли в ДТП на объездной дороге Симферополя - РИА Новости, 20.07.2025

Три человека погибли в ДТП на объездной дороге Симферополя

ДТП, в котором погибли три человека, произошло днем в воскресенье на объездной дороге Симферополя, сообщили в Госавтоинспекции по Крыму. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T20:01:00+03:00

2025-07-20T20:01:00+03:00

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происшествия

симферополь

республика крым

мирный

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. ДТП, в котором погибли три человека, произошло днем в воскресенье на объездной дороге Симферополя, сообщили в Госавтоинспекции по Крыму. ДТП произошло около 15.00 на автодороге "Западный обход города Симферополя" (объездная дорога) вблизи села Мирное. Предварительно, водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем Honda Civic, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi, после чего автомобили столкнулись ещё с двумя машинами. "В результате столкновения водитель и двое пассажиров, из которых один несовершеннолетний в автомобиле Honda смертельно травмированы", - сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции. Пострадавшие из автомобилей Mitsubishi и Honda с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Прокуратура региона контролирует ход проверки обстоятельств ДТП.

https://ria.ru/20250719/dtp-2030209712.html

симферополь

республика крым

мирный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, симферополь, республика крым, мирный