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Три человека погибли в ДТП на объездной дороге Симферополя - РИА Новости, 20.07.2025
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20:01 20.07.2025 (обновлено: 20:13 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/dtp-2030302241.html
Три человека погибли в ДТП на объездной дороге Симферополя
Три человека погибли в ДТП на объездной дороге Симферополя - РИА Новости, 20.07.2025
Три человека погибли в ДТП на объездной дороге Симферополя
ДТП, в котором погибли три человека, произошло днем в воскресенье на объездной дороге Симферополя, сообщили в Госавтоинспекции по Крыму. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T20:01:00+03:00
2025-07-20T20:13:00+03:00
происшествия
симферополь
республика крым
мирный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. ДТП, в котором погибли три человека, произошло днем в воскресенье на объездной дороге Симферополя, сообщили в Госавтоинспекции по Крыму. ДТП произошло около 15.00 на автодороге "Западный обход города Симферополя" (объездная дорога) вблизи села Мирное. Предварительно, водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем Honda Civic, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi, после чего автомобили столкнулись ещё с двумя машинами. "В результате столкновения водитель и двое пассажиров, из которых один несовершеннолетний в автомобиле Honda смертельно травмированы", - сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции. Пострадавшие из автомобилей Mitsubishi и Honda с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Прокуратура региона контролирует ход проверки обстоятельств ДТП.
https://ria.ru/20250719/dtp-2030209712.html
симферополь
республика крым
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происшествия, симферополь, республика крым, мирный
Происшествия, Симферополь, Республика Крым, Мирный
Три человека погибли в ДТП на объездной дороге Симферополя

На объездной дороге Симферополя столкнулись три автомобиля, погибли три человека

© Фото : МВД по РКНа месте ДТП на объездной дороге Симферополя
На месте ДТП на объездной дороге Симферополя - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© Фото : МВД по РК
На месте ДТП на объездной дороге Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. ДТП, в котором погибли три человека, произошло днем в воскресенье на объездной дороге Симферополя, сообщили в Госавтоинспекции по Крыму.
ДТП произошло около 15.00 на автодороге "Западный обход города Симферополя" (объездная дорога) вблизи села Мирное. Предварительно, водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем Honda Civic, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi, после чего автомобили столкнулись ещё с двумя машинами.
«
"В результате столкновения водитель и двое пассажиров, из которых один несовершеннолетний в автомобиле Honda смертельно травмированы", - сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции.
Пострадавшие из автомобилей Mitsubishi и Honda с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Прокуратура региона контролирует ход проверки обстоятельств ДТП.
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ПроисшествияСимферопольРеспублика КрымМирный
 
 
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