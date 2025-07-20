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В Нижнем Новгороде пьяный водитель каршеринга насмерть сбил пешехода - РИА Новости, 20.07.2025
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19:28 20.07.2025 (обновлено: 19:41 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/dtp-2030297017.html
В Нижнем Новгороде пьяный водитель каршеринга насмерть сбил пешехода
В Нижнем Новгороде пьяный водитель каршеринга насмерть сбил пешехода - РИА Новости, 20.07.2025
В Нижнем Новгороде пьяный водитель каршеринга насмерть сбил пешехода
Пьяный водитель каршерингового автомобиля вылетел на тротуар в Нижнем Новгороде и насмерть сбил пешехода, второй прохожий успел увернуться от машины, сообщает... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T19:28:00+03:00
2025-07-20T19:41:00+03:00
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Пьяный водитель каршерингового автомобиля вылетел на тротуар в Нижнем Новгороде и насмерть сбил пешехода, второй прохожий успел увернуться от машины, сообщает региональное управление МВД. Смертельное ДТП произошло в воскресенье на проспекте Ленина у дома №16. &quot;Водитель, управляя арендованным автомобилем Chery Tiggo, выехал на встречную полосу и совершил наезд на тротуар, где в этот момент находились два пешехода. Один из них успел избежать столкновения, однако второй пешеход - мужчина 1990 года рождения - погиб на месте от полученных травм. Далее автомобиль врезался в дерево и жилой дом&quot;, - говорится в сообщении.Водитель задержан сотрудниками ГИБДД. "Есть основания полагать, что водитель находился в нетрезвом состоянии", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20250227/dtp-2002063378.html
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353
60
ДТП с участием каршерингового автомобиля в Нижнем Новгороде
Пьяный водитель каршерингового автомобиля вылетел на тротуар в Нижнем Новгороде и насмерть сбил пешехода, второй прохожий успел увернуться, сообщает МВД региона. Смертельное ДТП произошло в воскресенье на проспекте Ленина у дома №16.
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происшествия, нижний новгород, гибдд мвд рф
Происшествия, Нижний Новгород, ГИБДД МВД РФ
В Нижнем Новгороде пьяный водитель каршеринга насмерть сбил пешехода

Пьяный водитель каршеринга насмерть сбил пешехода на тротуаре в Нижнем Новгороде

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Пьяный водитель каршерингового автомобиля вылетел на тротуар в Нижнем Новгороде и насмерть сбил пешехода, второй прохожий успел увернуться от машины, сообщает региональное управление МВД.
Смертельное ДТП произошло в воскресенье на проспекте Ленина у дома №16.
«

"Водитель, управляя арендованным автомобилем Chery Tiggo, выехал на встречную полосу и совершил наезд на тротуар, где в этот момент находились два пешехода. Один из них успел избежать столкновения, однако второй пешеход - мужчина 1990 года рождения - погиб на месте от полученных травм. Далее автомобиль врезался в дерево и жилой дом", - говорится в сообщении.

Водитель задержан сотрудниками ГИБДД. "Есть основания полагать, что водитель находился в нетрезвом состоянии", - подчеркивается в сообщении.
Место происшествия, где водитель каршеринга влетел в остановку в Нижнем Новгороде. 27 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
В Нижнем Новгороде автомобиль въехал в остановку, два человека погибли
27 февраля, 21:14
 
ПроисшествияНижний НовгородГИБДД МВД РФ
 
 
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