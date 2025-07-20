https://ria.ru/20250720/dtp-2030297017.html
В Нижнем Новгороде пьяный водитель каршеринга насмерть сбил пешехода
В Нижнем Новгороде пьяный водитель каршеринга насмерть сбил пешехода - РИА Новости, 20.07.2025
В Нижнем Новгороде пьяный водитель каршеринга насмерть сбил пешехода
Пьяный водитель каршерингового автомобиля вылетел на тротуар в Нижнем Новгороде и насмерть сбил пешехода, второй прохожий успел увернуться от машины, сообщает... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T19:28:00+03:00
2025-07-20T19:28:00+03:00
2025-07-20T19:41:00+03:00
происшествия
нижний новгород
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/14/2030298613_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0a4c6a0d918e8fb7a2bd9f839ac37fc0.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Пьяный водитель каршерингового автомобиля вылетел на тротуар в Нижнем Новгороде и насмерть сбил пешехода, второй прохожий успел увернуться от машины, сообщает региональное управление МВД. Смертельное ДТП произошло в воскресенье на проспекте Ленина у дома №16. "Водитель, управляя арендованным автомобилем Chery Tiggo, выехал на встречную полосу и совершил наезд на тротуар, где в этот момент находились два пешехода. Один из них успел избежать столкновения, однако второй пешеход - мужчина 1990 года рождения - погиб на месте от полученных травм. Далее автомобиль врезался в дерево и жилой дом", - говорится в сообщении.Водитель задержан сотрудниками ГИБДД. "Есть основания полагать, что водитель находился в нетрезвом состоянии", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20250227/dtp-2002063378.html
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/14/2030298613_182:0:1622:1080_1920x0_80_0_0_64cabe490ad481a3792aaede8fc7bb7d.jpg
ДТП с участием каршерингового автомобиля в Нижнем Новгороде
Пьяный водитель каршерингового автомобиля вылетел на тротуар в Нижнем Новгороде и насмерть сбил пешехода, второй прохожий успел увернуться, сообщает МВД региона.
Смертельное ДТП произошло в воскресенье на проспекте Ленина у дома №16.
2025-07-20T19:28
true
PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний новгород, гибдд мвд рф
Происшествия, Нижний Новгород, ГИБДД МВД РФ
В Нижнем Новгороде пьяный водитель каршеринга насмерть сбил пешехода
Пьяный водитель каршеринга насмерть сбил пешехода на тротуаре в Нижнем Новгороде