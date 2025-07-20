https://ria.ru/20250720/dtp-2030297017.html

В Нижнем Новгороде пьяный водитель каршеринга насмерть сбил пешехода

В Нижнем Новгороде пьяный водитель каршеринга насмерть сбил пешехода - РИА Новости, 20.07.2025

В Нижнем Новгороде пьяный водитель каршеринга насмерть сбил пешехода

Пьяный водитель каршерингового автомобиля вылетел на тротуар в Нижнем Новгороде и насмерть сбил пешехода, второй прохожий успел увернуться от машины, сообщает... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T19:28:00+03:00

2025-07-20T19:28:00+03:00

2025-07-20T19:41:00+03:00

происшествия

нижний новгород

гибдд мвд рф

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Пьяный водитель каршерингового автомобиля вылетел на тротуар в Нижнем Новгороде и насмерть сбил пешехода, второй прохожий успел увернуться от машины, сообщает региональное управление МВД. Смертельное ДТП произошло в воскресенье на проспекте Ленина у дома №16. "Водитель, управляя арендованным автомобилем Chery Tiggo, выехал на встречную полосу и совершил наезд на тротуар, где в этот момент находились два пешехода. Один из них успел избежать столкновения, однако второй пешеход - мужчина 1990 года рождения - погиб на месте от полученных травм. Далее автомобиль врезался в дерево и жилой дом", - говорится в сообщении.Водитель задержан сотрудниками ГИБДД. "Есть основания полагать, что водитель находился в нетрезвом состоянии", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250227/dtp-2002063378.html

нижний новгород

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ДТП с участием каршерингового автомобиля в Нижнем Новгороде Пьяный водитель каршерингового автомобиля вылетел на тротуар в Нижнем Новгороде и насмерть сбил пешехода, второй прохожий успел увернуться, сообщает МВД региона. Смертельное ДТП произошло в воскресенье на проспекте Ленина у дома №16. 2025-07-20T19:28 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, нижний новгород, гибдд мвд рф