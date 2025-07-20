https://ria.ru/20250720/drony-2030308284.html

Над российскими регионами уничтожили девять украинских беспилотников

Над российскими регионами уничтожили девять украинских беспилотников - РИА Новости, 20.07.2025

Над российскими регионами уничтожили девять украинских беспилотников

Силы ПВО за три часа сбили девять украинских дронов над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T21:00:00+03:00

2025-07-20T21:00:00+03:00

2025-07-20T21:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

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белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Силы ПВО за три часа сбили девять украинских дронов над российскими регионами, сообщило Минобороны. "В период с 17:40 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Российские бойцы сбили:Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские военные используют эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.

https://ria.ru/20250719/ukraina-2029991546.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

безопасность, брянская область, калужская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)