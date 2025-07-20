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Над российскими регионами уничтожили девять украинских беспилотников
Над российскими регионами уничтожили девять украинских беспилотников - РИА Новости, 20.07.2025
Над российскими регионами уничтожили девять украинских беспилотников
Силы ПВО за три часа сбили девять украинских дронов над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T21:00:00+03:00
2025-07-20T21:00:00+03:00
2025-07-20T21:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Силы ПВО за три часа сбили девять украинских дронов над российскими регионами, сообщило Минобороны. "В период с 17:40 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Российские бойцы сбили:Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские военные используют эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
https://ria.ru/20250719/ukraina-2029991546.html
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РИА Новости
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безопасность, брянская область, калужская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Калужская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над российскими регионами уничтожили девять украинских беспилотников
Минобороны: силы ПВО сбили над российскими регионами 9 украинских беспилотников