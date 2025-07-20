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В Москве отремонтируют около 70 домов с проездными арками
В Москве отремонтируют около 70 домов с проездными арками - РИА Новости, 20.07.2025
В Москве отремонтируют около 70 домов с проездными арками
Около 70 столичных домов с проездными арками капитально отремонтируют в 2025 году в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T10:38:00+03:00
2025-07-20T10:38:00+03:00
2025-07-20T10:38:00+03:00
москва
ленинградское шоссе
отрадное
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Около 70 столичных домов с проездными арками капитально отремонтируют в 2025 году в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Конструктивные особенности жилых зданий Москвы разнообразны и могут отличаться в зависимости от района, года постройки и окружающего ландшафта. Но и 100-летние здания, и современные типовые жилые дома имеют общие детали, например проездные арки. В 2025 году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы преобразят около 70 построек с такими конструктивными особенностями", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты восстановят фасады, подъезды и обновят инженерные системы. Среди построек дом на Ленинградском шоссе, на улице Каргопольской и на улице Отрадной.
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москва
ленинградское шоссе
отрадное
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москва, ленинградское шоссе, отрадное
Москва, Ленинградское шоссе, Отрадное
В Москве отремонтируют около 70 домов с проездными арками
Около 70 домов с проездными арками капитально отремонтируют в Москве в 2025 году