https://ria.ru/20250720/dom-2030245924.html

В Москве отремонтируют около 70 домов с проездными арками

В Москве отремонтируют около 70 домов с проездными арками - РИА Новости, 20.07.2025

В Москве отремонтируют около 70 домов с проездными арками

Около 70 столичных домов с проездными арками капитально отремонтируют в 2025 году в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T10:38:00+03:00

2025-07-20T10:38:00+03:00

2025-07-20T10:38:00+03:00

москва

ленинградское шоссе

отрадное

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Около 70 столичных домов с проездными арками капитально отремонтируют в 2025 году в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Конструктивные особенности жилых зданий Москвы разнообразны и могут отличаться в зависимости от района, года постройки и окружающего ландшафта. Но и 100-летние здания, и современные типовые жилые дома имеют общие детали, например проездные арки. В 2025 году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы преобразят около 70 построек с такими конструктивными особенностями", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты восстановят фасады, подъезды и обновят инженерные системы. Среди построек дом на Ленинградском шоссе, на улице Каргопольской и на улице Отрадной.

https://ria.ru/20250718/turizm-2029972428.html

москва

ленинградское шоссе

отрадное

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москва, ленинградское шоссе, отрадное