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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 20.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:32 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/dnepr-2030255860.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 20.07.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 боевиков ВСУ, пять станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T12:32:00+03:00
2025-07-20T12:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 боевиков ВСУ, пять станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка, Садовое и Белозерка Херсонской области. Уничтожены до 60-ти военнослужащих, семь автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств", - отмечается в сообщении российского военного ведомства.
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запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"

ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действия группировки "Днепр"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 боевиков ВСУ, пять станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка, Садовое и Белозерка Херсонской области. Уничтожены до 60-ти военнослужащих, семь автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств", - отмечается в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьХерсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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