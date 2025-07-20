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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 20.07.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 боевиков ВСУ, пять станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T12:32:00+03:00
2025-07-20T12:32:00+03:00
2025-07-20T12:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 боевиков ВСУ, пять станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка, Садовое и Белозерка Херсонской области. Уничтожены до 60-ти военнослужащих, семь автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств", - отмечается в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действия группировки "Днепр"