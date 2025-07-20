https://ria.ru/20250720/dnepr-2030255860.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 20.07.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"

Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 боевиков ВСУ, пять станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T12:32:00+03:00

2025-07-20T12:32:00+03:00

2025-07-20T12:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 боевиков ВСУ, пять станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка, Садовое и Белозерка Херсонской области. Уничтожены до 60-ти военнослужащих, семь автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств", - отмечается в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)