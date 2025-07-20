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СМИ: в Британии детям будут разъяснять понятия тревожности и подавленности - РИА Новости, 20.07.2025
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01:45 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/deti-2030218162.html
СМИ: в Британии детям будут разъяснять понятия тревожности и подавленности
СМИ: в Британии детям будут разъяснять понятия тревожности и подавленности - РИА Новости, 20.07.2025
СМИ: в Британии детям будут разъяснять понятия тревожности и подавленности
Британские власти на фоне роста проблем с ментальным здоровьем у молодых людей разослали новое руководство в школы, согласно которому детям будут разъяснять,... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T01:45:00+03:00
2025-07-20T01:45:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Британские власти на фоне роста проблем с ментальным здоровьем у молодых людей разослали новое руководство в школы, согласно которому детям будут разъяснять, что такие чувства, как тревожность и подавленность, сами по себе не являются признаками психических расстройств, пишет газета Telegraph. Как пишет издание, число молодых людей в стране в возрасте от 16 до 24 лет, которые не учатся, не работают и не проходят профпереподготовку, за почти десятилетие стало рекордным и достигло одного миллиона человек. При этом в одном из докладов отмечается, что тенденция вызвана резким ростом числа молодых людей, получающих пособия по болезни из-за проблем с психическим здоровьем. "Тревожность и подавленность - это нормальные чувства, которые могут возникать у любого человека в разные периоды жизни и сами по себе не являются признаками психического расстройства", - приводит газета выдержку из руководства. В документе предписывается обучать детей "характерным признакам" распространенных психических расстройств, включая тревожность и депрессию. Однако в документе подчеркивается, что обсуждение этих тем "не должно способствовать тому, чтобы нормальные эмоции воспринимались как психические расстройства". Министр образования Бриджет Филлипсон в комментарии газете заявила, что слишком большое число детей получают информацию о том, как управлять настроением и контролировать эмоции, из социальных сетей.
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
СМИ: в Британии детям будут разъяснять понятия тревожности и подавленности

Telegraph: в Британии детям будут разъяснять понятия тревожности и подавленности

© Fotolia / Tyler OlsonШкольники читают книги в библиотеке
Школьники читают книги в библиотеке - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© Fotolia / Tyler Olson
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Британские власти на фоне роста проблем с ментальным здоровьем у молодых людей разослали новое руководство в школы, согласно которому детям будут разъяснять, что такие чувства, как тревожность и подавленность, сами по себе не являются признаками психических расстройств, пишет газета Telegraph.
Как пишет издание, число молодых людей в стране в возрасте от 16 до 24 лет, которые не учатся, не работают и не проходят профпереподготовку, за почти десятилетие стало рекордным и достигло одного миллиона человек. При этом в одном из докладов отмечается, что тенденция вызвана резким ростом числа молодых людей, получающих пособия по болезни из-за проблем с психическим здоровьем.
"Тревожность и подавленность - это нормальные чувства, которые могут возникать у любого человека в разные периоды жизни и сами по себе не являются признаками психического расстройства", - приводит газета выдержку из руководства.
В документе предписывается обучать детей "характерным признакам" распространенных психических расстройств, включая тревожность и депрессию. Однако в документе подчеркивается, что обсуждение этих тем "не должно способствовать тому, чтобы нормальные эмоции воспринимались как психические расстройства".
Министр образования Бриджет Филлипсон в комментарии газете заявила, что слишком большое число детей получают информацию о том, как управлять настроением и контролировать эмоции, из социальных сетей.
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