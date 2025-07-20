https://ria.ru/20250720/delo-2030229848.html

В Брянской области расследуют дело о хищении при возведении фортификаций

В Брянской области расследуют дело о хищении при возведении фортификаций - РИА Новости, 20.07.2025

В Брянской области расследуют дело о хищении при возведении фортификаций

В Брянской области расследуют уголовное дело о хищениях при строительстве фортификационных сооружений, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T07:18:00+03:00

2025-07-20T07:18:00+03:00

2025-07-20T10:08:00+03:00

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ТУЛА, 20 июл — РИА Новости. В Брянской области расследуют уголовное дело о хищениях при строительстве фортификационных сооружений, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России по факту хищения бюджетных средств при строительстве фортификационных сооружений в приграничных районах", — говорится в материалах.Там указывается, что одна из фигуранток дела — Светлана Афанасьева. В конце мая суд арестовал средства в пределах 20,8 миллиона рублей, которые могут поступить на ее банковские счета.Как заявили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Брянской области, дело Афанасьевой к ним еще не поступало, меру пресечения ей также не избирали. Официальным комментарием регионального управления МВД агентство пока не располагает.

https://ria.ru/20250718/delo-2029833067.html

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происшествия, брянская область, россия