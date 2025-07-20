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В Брянской области расследуют дело о хищении при возведении фортификаций - РИА Новости, 20.07.2025
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07:18 20.07.2025 (обновлено: 10:08 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/delo-2030229848.html
В Брянской области расследуют дело о хищении при возведении фортификаций
В Брянской области расследуют дело о хищении при возведении фортификаций - РИА Новости, 20.07.2025
В Брянской области расследуют дело о хищении при возведении фортификаций
В Брянской области расследуют уголовное дело о хищениях при строительстве фортификационных сооружений, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T07:18:00+03:00
2025-07-20T10:08:00+03:00
происшествия
брянская область
россия
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ТУЛА, 20 июл — РИА Новости. В Брянской области расследуют уголовное дело о хищениях при строительстве фортификационных сооружений, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России по факту хищения бюджетных средств при строительстве фортификационных сооружений в приграничных районах", — говорится в материалах.Там указывается, что одна из фигуранток дела — Светлана Афанасьева. В конце мая суд арестовал средства в пределах 20,8 миллиона рублей, которые могут поступить на ее банковские счета.Как заявили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Брянской области, дело Афанасьевой к ним еще не поступало, меру пресечения ей также не избирали. Официальным комментарием регионального управления МВД агентство пока не располагает.
https://ria.ru/20250718/delo-2029833067.html
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происшествия, брянская область, россия
Происшествия, Брянская область, Россия
В Брянской области расследуют дело о хищении при возведении фортификаций

В Брянской области расследуют дело о хищении бюджета при возведении фортификаций

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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ТУЛА, 20 июл — РИА Новости. В Брянской области расследуют уголовное дело о хищениях при строительстве фортификационных сооружений, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России по факту хищения бюджетных средств при строительстве фортификационных сооружений в приграничных районах", — говорится в материалах.
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Там указывается, что одна из фигуранток дела — Светлана Афанасьева. В конце мая суд арестовал средства в пределах 20,8 миллиона рублей, которые могут поступить на ее банковские счета.
Как заявили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Брянской области, дело Афанасьевой к ним еще не поступало, меру пресечения ей также не избирали.
Официальным комментарием регионального управления МВД агентство пока не располагает.
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