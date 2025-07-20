https://ria.ru/20250720/delo-2030221801.html

Правнучке летчика Чкалова может грозить второе уголовное дело

Правнучке летчика Чкалова может грозить второе уголовное дело - РИА Новости, 20.07.2025

Правнучке летчика Чкалова может грозить второе уголовное дело

Правнучке летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарье Богдановой* (признана в РФ иноагентом) может грозить еще одно уголовное дело об уклонении от исполнения... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T03:29:00+03:00

2025-07-20T03:29:00+03:00

2025-07-20T03:29:00+03:00

россия

дарья богданова

валерий чкалов

олег кашин

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Правнучке летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарье Богдановой* (признана в РФ иноагентом) может грозить еще одно уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Алешкин в качестве эксперта по уголовному праву. Богданову в течение года трижды оштрафовали по частям 4 и 2 статьи 19.34 КоАП РФ за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях в интернете и неподачу отчетности о ее деятельности в уполномоченный орган. "У нее (Богдановой* - ред.) в действительности могут быть последствия, поскольку она не соблюдает длительное время и игнорирует очевидные вещи, провоцирует систему для того, чтобы получить это уголовном дело и заочное обвинение и приговор", - сказал Алешкин. Адвокат добавил, что Богданова* может исправить ситуацию, добавив плашку в своих публикациях и подать отчет о деятельности иностранного агента, если он не был сделан, для того чтобы минимизировать возможное наступление последствий в виде уголовного дела. Согласно судебной картотеке, Богданова* ни один из своих штрафов не обжаловала. В отношении нее также возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму), санкция статьи предусматривает до семи лет колонии. Богданова* объявлена в международный розыск. Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, она скрылась после совершения инкриминируемого ей преступления. Поводом для возбуждении дела стало, в частности, интервью журналисту Олегу Кашину** (признан в РФ иноагентом), в котором она призывала к осуществлению террористической деятельности. Богданова* также внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента и внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20250718/rozysk-2030034118.html

https://ria.ru/20250718/dzjadko-2029995654.html

https://ria.ru/20250718/prigovor-2029889093.html

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россия, дарья богданова, валерий чкалов, олег кашин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)