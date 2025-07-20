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Правнучке летчика Чкалова может грозить второе уголовное дело - РИА Новости, 20.07.2025
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03:29 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/delo-2030221801.html
Правнучке летчика Чкалова может грозить второе уголовное дело
Правнучке летчика Чкалова может грозить второе уголовное дело - РИА Новости, 20.07.2025
Правнучке летчика Чкалова может грозить второе уголовное дело
Правнучке летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарье Богдановой* (признана в РФ иноагентом) может грозить еще одно уголовное дело об уклонении от исполнения... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T03:29:00+03:00
2025-07-20T03:29:00+03:00
россия
дарья богданова
валерий чкалов
олег кашин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Правнучке летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарье Богдановой* (признана в РФ иноагентом) может грозить еще одно уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Алешкин в качестве эксперта по уголовному праву. Богданову в течение года трижды оштрафовали по частям 4 и 2 статьи 19.34 КоАП РФ за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях в интернете и неподачу отчетности о ее деятельности в уполномоченный орган. "У нее (Богдановой* - ред.) в действительности могут быть последствия, поскольку она не соблюдает длительное время и игнорирует очевидные вещи, провоцирует систему для того, чтобы получить это уголовном дело и заочное обвинение и приговор", - сказал Алешкин. Адвокат добавил, что Богданова* может исправить ситуацию, добавив плашку в своих публикациях и подать отчет о деятельности иностранного агента, если он не был сделан, для того чтобы минимизировать возможное наступление последствий в виде уголовного дела. Согласно судебной картотеке, Богданова* ни один из своих штрафов не обжаловала. В отношении нее также возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму), санкция статьи предусматривает до семи лет колонии. Богданова* объявлена в международный розыск. Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, она скрылась после совершения инкриминируемого ей преступления. Поводом для возбуждении дела стало, в частности, интервью журналисту Олегу Кашину** (признан в РФ иноагентом), в котором она призывала к осуществлению террористической деятельности. Богданова* также внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента и внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20250718/rozysk-2030034118.html
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россия, дарья богданова, валерий чкалов, олег кашин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Дарья Богданова, Валерий Чкалов, Олег Кашин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Правнучке летчика Чкалова может грозить второе уголовное дело

Правнучке летчика Чкалова Богдановой может грозить второе уголовное дело

© Страница Дарьи Богдановой* в соцсетиДарья Богданова*
Дарья Богданова* - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© Страница Дарьи Богдановой* в соцсети
Дарья Богданова*. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Правнучке летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарье Богдановой* (признана в РФ иноагентом) может грозить еще одно уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Алешкин в качестве эксперта по уголовному праву.
Богданову в течение года трижды оштрафовали по частям 4 и 2 статьи 19.34 КоАП РФ за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях в интернете и неподачу отчетности о ее деятельности в уполномоченный орган.
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"У нее (Богдановой* - ред.) в действительности могут быть последствия, поскольку она не соблюдает длительное время и игнорирует очевидные вещи, провоцирует систему для того, чтобы получить это уголовном дело и заочное обвинение и приговор", - сказал Алешкин.
Адвокат добавил, что Богданова* может исправить ситуацию, добавив плашку в своих публикациях и подать отчет о деятельности иностранного агента, если он не был сделан, для того чтобы минимизировать возможное наступление последствий в виде уголовного дела.
Согласно судебной картотеке, Богданова* ни один из своих штрафов не обжаловала.
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В отношении нее также возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму), санкция статьи предусматривает до семи лет колонии. Богданова* объявлена в международный розыск. Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, она скрылась после совершения инкриминируемого ей преступления.
Поводом для возбуждении дела стало, в частности, интервью журналисту Олегу Кашину** (признан в РФ иноагентом), в котором она призывала к осуществлению террористической деятельности.
Богданова* также внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента и внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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РоссияДарья БогдановаВалерий ЧкаловОлег КашинФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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