https://ria.ru/20250720/delo-2030221661.html

"НордСтар" проходит потерпевшей по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы

"НордСтар" проходит потерпевшей по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 20.07.2025

"НордСтар" проходит потерпевшей по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы

Авиакомпания "НордСтар" фигурирует в качестве потерпевшей по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, следует из документов,... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T03:25:00+03:00

2025-07-20T03:25:00+03:00

2025-07-20T03:25:00+03:00

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 20 июл - РИА Новости. Авиакомпания "НордСтар" фигурирует в качестве потерпевшей по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В материалах о передаче в суд уголовных дел против трех обвиняемых в организации беспорядков, среди которых - бывший депутат Госдумы Илья Пономарев* (иноагент), представителями потерпевших числятся четыре человека. В их числе - заместитель начальника правового управления АО "Авиакомпания "НордСтар" Валерия Кликунова. Массные беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли в ночь с 29 на 30 октября 2023 года. По данным следствия, участники беспорядков сопровождали свои действия насилием, оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, с применением предметов, представляющих опасность для окружающих. Также они проникли на охраняемую территорию аэропорта, где учинили погромы, повредив имущество авиагавани на сумму более 24 миллионов рублей. Не менее 23 сотрудников правоохранительных органов получили травмы различной степени тяжести. В пятницу СК России сообщил, что уже вынесены приговоры 135 фигурантам уголовного дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы, им назначены сроки от 6,5 до 15 лет лишения свободы в колонии общего режима. В розыск объявили трех участников беспорядков. Уголовные дела против организаторов беспорядков - Пономарева*, Исраила Ахмеднабиева (известного как Абу Умар Саситлинский, объявленного в международный розыск за создание террористического сообщества) и предполагаемого администратора Telegram-канала "Утро Дагестана" Абакара Абакарова - направлены в суд для рассмотрения по существу.* признан иноагентом

https://ria.ru/20250719/dtp-2030190580.html

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происшествия, махачкала, россия, илья пономарев, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)