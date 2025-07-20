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В Ярославской области мопед сбил троих пешеходов с коляской, есть погибшие
В Ярославской области мопед сбил троих пешеходов с коляской, есть погибшие - РИА Новости, 20.07.2025
В Ярославской области мопед сбил троих пешеходов с коляской, есть погибшие
Мопед сбил троих пешеходов с коляской на обочине дороги в Ярославской области, пятимесячный ребенок скончался, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T22:26:00+03:00
2025-07-20T22:26:00+03:00
2025-07-20T22:27:00+03:00
происшествия
ярославская область
ростовский район
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Мопед сбил троих пешеходов с коляской на обочине дороги в Ярославской области, пятимесячный ребенок скончался, сообщило УМВД по региону. Сообщается, что ДТП произошло в воскресенье вечером на улице Молодежной в поселке Ишня Ростовского района Ярославской области. "По предварительной информации, неустановленный водитель, управляя мопедом, совершил наезд на трех пешеходов, в том числе несовершеннолетнего, находящегося в коляске, движущихся по левой обочине навстречу движению транспортных средств, после чего с места ДТП скрылся", - говорится в сообщении. По данным полиции, пешеходы с травмами были доставлены в больницу. "Впоследствии пятимесячная девочка от полученных травм скончалась", - сообщает УМВД. Полиция просит откликнуться очевидцев ДТП.
ярославская область
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происшествия, ярославская область, ростовский район
Происшествия, Ярославская область, Ростовский район
В Ярославской области мопед сбил троих пешеходов с коляской, есть погибшие
В Ярославской области мопед сбил троих пешеходов с коляской, ребенок погиб
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Мопед сбил троих пешеходов с коляской на обочине дороги в Ярославской области, пятимесячный ребенок скончался, сообщило УМВД по региону.
Сообщается, что ДТП произошло в воскресенье вечером на улице Молодежной в поселке Ишня Ростовского района Ярославской области
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"По предварительной информации, неустановленный водитель, управляя мопедом, совершил наезд на трех пешеходов, в том числе несовершеннолетнего, находящегося в коляске, движущихся по левой обочине навстречу движению транспортных средств, после чего с места ДТП скрылся", - говорится в сообщении.
По данным полиции, пешеходы с травмами были доставлены в больницу.
"Впоследствии пятимесячная девочка от полученных травм скончалась", - сообщает УМВД.
Полиция просит откликнуться очевидцев ДТП.