https://ria.ru/20250720/chp-2030311534.html
В КБР ветер привел к отключению электроэнергии в двух районах
В КБР ветер привел к отключению электроэнергии в двух районах - РИА Новости, 20.07.2025
В КБР ветер привел к отключению электроэнергии в двух районах
Сильный ветер привел к отключениям электроэнергии в нескольких населенных пунктах в двух районах Кабардино-Балкарии, специалисты занимаются ее восстановлением,... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T21:47:00+03:00
2025-07-20T21:47:00+03:00
2025-07-20T21:47:00+03:00
происшествия
прохладненский район
чегемский район
чегем
казбек коков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98490/02/984900247_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_7c4fc514d1117421b5b0bc626d552d10.jpg
НАЛЬЧИК, 20 июл – РИА Новости. Сильный ветер привел к отключениям электроэнергии в нескольких населенных пунктах в двух районах Кабардино-Балкарии, специалисты занимаются ее восстановлением, сообщил глава региона Казбек Коков. "В связи с неблагоприятными погодными явлениями в виде шквалистого ветра в нескольких населенных пунктах Чегемского и Прохладненского районов локально нарушено электроснабжение. Для ликвидации обрывов выехали аварийные бригады", - написал Коков в своем Telegram-канале. Он попросил жителей пострадавших населенных пунктов сохранять бдительность, обращать внимание на деревья и провода линий электропередачи в зоне видимости. По информации администрации Чегемского района, под аварийное отключение электричества локально попали пять населенных пунктов муниципалитета: Чегем, Чегем-2, Нартан, Яникой и Каменка.
https://ria.ru/20250717/avariya-2029631864.html
прохладненский район
чегемский район
чегем
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98490/02/984900247_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_7c3cb1bad014479b990915c2c3a1c365.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, прохладненский район, чегемский район, чегем, казбек коков
Происшествия, Прохладненский район, Чегемский район, Чегем, Казбек Коков
В КБР ветер привел к отключению электроэнергии в двух районах
Сильный ветер привел к отключению света в двух районах Кабардино-Балкарии