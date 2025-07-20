https://ria.ru/20250720/chp-2030311534.html

В КБР ветер привел к отключению электроэнергии в двух районах

В КБР ветер привел к отключению электроэнергии в двух районах - РИА Новости, 20.07.2025

В КБР ветер привел к отключению электроэнергии в двух районах

Сильный ветер привел к отключениям электроэнергии в нескольких населенных пунктах в двух районах Кабардино-Балкарии, специалисты занимаются ее восстановлением,... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T21:47:00+03:00

2025-07-20T21:47:00+03:00

2025-07-20T21:47:00+03:00

происшествия

прохладненский район

чегемский район

чегем

казбек коков

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НАЛЬЧИК, 20 июл – РИА Новости. Сильный ветер привел к отключениям электроэнергии в нескольких населенных пунктах в двух районах Кабардино-Балкарии, специалисты занимаются ее восстановлением, сообщил глава региона Казбек Коков. "В связи с неблагоприятными погодными явлениями в виде шквалистого ветра в нескольких населенных пунктах Чегемского и Прохладненского районов локально нарушено электроснабжение. Для ликвидации обрывов выехали аварийные бригады", - написал Коков в своем Telegram-канале. Он попросил жителей пострадавших населенных пунктов сохранять бдительность, обращать внимание на деревья и провода линий электропередачи в зоне видимости. По информации администрации Чегемского района, под аварийное отключение электричества локально попали пять населенных пунктов муниципалитета: Чегем, Чегем-2, Нартан, Яникой и Каменка.

https://ria.ru/20250717/avariya-2029631864.html

прохладненский район

чегемский район

чегем

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происшествия, прохладненский район, чегемский район, чегем, казбек коков