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В КБР ветер привел к отключению электроэнергии в двух районах - РИА Новости, 20.07.2025
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21:47 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/chp-2030311534.html
В КБР ветер привел к отключению электроэнергии в двух районах
В КБР ветер привел к отключению электроэнергии в двух районах - РИА Новости, 20.07.2025
В КБР ветер привел к отключению электроэнергии в двух районах
Сильный ветер привел к отключениям электроэнергии в нескольких населенных пунктах в двух районах Кабардино-Балкарии, специалисты занимаются ее восстановлением,... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T21:47:00+03:00
2025-07-20T21:47:00+03:00
происшествия
прохладненский район
чегемский район
чегем
казбек коков
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НАЛЬЧИК, 20 июл – РИА Новости. Сильный ветер привел к отключениям электроэнергии в нескольких населенных пунктах в двух районах Кабардино-Балкарии, специалисты занимаются ее восстановлением, сообщил глава региона Казбек Коков. "В связи с неблагоприятными погодными явлениями в виде шквалистого ветра в нескольких населенных пунктах Чегемского и Прохладненского районов локально нарушено электроснабжение. Для ликвидации обрывов выехали аварийные бригады", - написал Коков в своем Telegram-канале. Он попросил жителей пострадавших населенных пунктов сохранять бдительность, обращать внимание на деревья и провода линий электропередачи в зоне видимости. По информации администрации Чегемского района, под аварийное отключение электричества локально попали пять населенных пунктов муниципалитета: Чегем, Чегем-2, Нартан, Яникой и Каменка.
https://ria.ru/20250717/avariya-2029631864.html
прохладненский район
чегемский район
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происшествия, прохладненский район, чегемский район, чегем, казбек коков
Происшествия, Прохладненский район, Чегемский район, Чегем, Казбек Коков
В КБР ветер привел к отключению электроэнергии в двух районах

Сильный ветер привел к отключению света в двух районах Кабардино-Балкарии

© Fotolia / saidin jusohЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© Fotolia / saidin jusoh
Линии электропередачи . Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 20 июл – РИА Новости. Сильный ветер привел к отключениям электроэнергии в нескольких населенных пунктах в двух районах Кабардино-Балкарии, специалисты занимаются ее восстановлением, сообщил глава региона Казбек Коков.
"В связи с неблагоприятными погодными явлениями в виде шквалистого ветра в нескольких населенных пунктах Чегемского и Прохладненского районов локально нарушено электроснабжение. Для ликвидации обрывов выехали аварийные бригады", - написал Коков в своем Telegram-канале.
Он попросил жителей пострадавших населенных пунктов сохранять бдительность, обращать внимание на деревья и провода линий электропередачи в зоне видимости.
По информации администрации Чегемского района, под аварийное отключение электричества локально попали пять населенных пунктов муниципалитета: Чегем, Чегем-2, Нартан, Яникой и Каменка.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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17 июля, 10:20
 
ПроисшествияПрохладненский районЧегемский районЧегемКазбек Коков
 
 
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