https://ria.ru/20250720/chp-2030296709.html

Проливной дождь затопил Воронеж

Проливной дождь затопил Воронеж - РИА Новости, 20.07.2025

Проливной дождь затопил Воронеж

Воронеж затопило проливным дождём, который длился около часа, в некоторых частях тротуаров люди погружались в воду по колено, у проезжающих автомобилей иногда... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T19:22:00+03:00

2025-07-20T19:22:00+03:00

2025-07-20T19:23:00+03:00

происшествия

воронеж

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ВОРОНЕЖ, 20 июл - РИА Новости. Воронеж затопило проливным дождём, который длился около часа, в некоторых частях тротуаров люди погружались в воду по колено, у проезжающих автомобилей иногда было не видно колёс, передаёт корреспондент РИА Новости. Проливной дождь начался в Воронеже в воскресенье, примерно в 14.30 мск и длился около часа. Приблизительно за 30 минут он максимально усилился, поднялся ветер, часто были слышны раскаты грома. Воронежские улицы погрузились под воду, ливнёвки не справлялись. Люди, оказавшиеся в тот момент на улице Генерала Лизюкова, практически на протяжении всего пути по тротуару погружались в воду по щиколотку, иногда уровень воды почти достигал колена. На дорогах также образовалась водная гладь, у автомобилей и общественного транспорта иногда не было видно колёс из-за уровня воды. Судя по кадрам в социальных сетях, вода попадала в салон, людям приходилось ехать буквально в воде.

https://ria.ru/20250630/pogoda-2026364001.html

воронеж

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происшествия, воронеж