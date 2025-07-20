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Проливной дождь затопил Воронеж - РИА Новости, 20.07.2025
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19:22 20.07.2025 (обновлено: 19:23 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/chp-2030296709.html
Проливной дождь затопил Воронеж
Проливной дождь затопил Воронеж - РИА Новости, 20.07.2025
Проливной дождь затопил Воронеж
Воронеж затопило проливным дождём, который длился около часа, в некоторых частях тротуаров люди погружались в воду по колено, у проезжающих автомобилей иногда... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T19:22:00+03:00
2025-07-20T19:23:00+03:00
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 20 июл - РИА Новости. Воронеж затопило проливным дождём, который длился около часа, в некоторых частях тротуаров люди погружались в воду по колено, у проезжающих автомобилей иногда было не видно колёс, передаёт корреспондент РИА Новости. Проливной дождь начался в Воронеже в воскресенье, примерно в 14.30 мск и длился около часа. Приблизительно за 30 минут он максимально усилился, поднялся ветер, часто были слышны раскаты грома. Воронежские улицы погрузились под воду, ливнёвки не справлялись. Люди, оказавшиеся в тот момент на улице Генерала Лизюкова, практически на протяжении всего пути по тротуару погружались в воду по щиколотку, иногда уровень воды почти достигал колена. На дорогах также образовалась водная гладь, у автомобилей и общественного транспорта иногда не было видно колёс из-за уровня воды. Судя по кадрам в социальных сетях, вода попадала в салон, людям приходилось ехать буквально в воде.
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происшествия, воронеж
Происшествия, Воронеж
Проливной дождь затопил Воронеж

Длившийся около часа проливной дождь затопил Воронеж

© Фото : соцсетиПоследствия проливного дождя в Воронеже
Последствия проливного дождя в Воронеже - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© Фото : соцсети
Последствия проливного дождя в Воронеже
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ВОРОНЕЖ, 20 июл - РИА Новости. Воронеж затопило проливным дождём, который длился около часа, в некоторых частях тротуаров люди погружались в воду по колено, у проезжающих автомобилей иногда было не видно колёс, передаёт корреспондент РИА Новости.
Проливной дождь начался в Воронеже в воскресенье, примерно в 14.30 мск и длился около часа. Приблизительно за 30 минут он максимально усилился, поднялся ветер, часто были слышны раскаты грома. Воронежские улицы погрузились под воду, ливнёвки не справлялись. Люди, оказавшиеся в тот момент на улице Генерала Лизюкова, практически на протяжении всего пути по тротуару погружались в воду по щиколотку, иногда уровень воды почти достигал колена. На дорогах также образовалась водная гладь, у автомобилей и общественного транспорта иногда не было видно колёс из-за уровня воды. Судя по кадрам в социальных сетях, вода попадала в салон, людям приходилось ехать буквально в воде.
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