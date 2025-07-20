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Алаудинов прокомментировал драку у бассейна в Луганске - РИА Новости, 20.07.2025
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17:56 20.07.2025 (обновлено: 23:44 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/chp-2030289375.html
Алаудинов прокомментировал драку у бассейна в Луганске
Алаудинов прокомментировал драку у бассейна в Луганске - РИА Новости, 20.07.2025
Алаудинов прокомментировал драку у бассейна в Луганске
Военнослужащий-чеченец, участвовавший в драке у бассейна в Луганске, уже отправлен на передовые позиции, второй участник конфликта должен понести наказание,... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T17:56:00+03:00
2025-07-20T23:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
апти алаудинов
происшествия
луганск
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ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. Военнослужащий-чеченец, участвовавший в драке у бассейна в Луганске, уже отправлен на передовые позиции, второй участник конфликта должен понести наказание, возможно, уголовное, прокомментировал РИА Новости данный инцидент командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Семнадцатого июля боец ММА Максим Дивнич в своем Telegram-канале опубликовал видеозапись, на которой запечатлена драка с военнослужащим Алиханом Берсаевым. В описании к видео утверждалось, что Берсаев, который судя по видео вел себя достаточно агрессивно, якобы являлся бойцом спецназа "Ахмат", что в последующем не подтвердилось. Дивнич активно комментировал данный инцидент и хотел получить пояснения от командира спецназа "Ахмат" Алаудинова. "В бассейне в Луганске произошла драка между для меня одинаковыми "штурмовиками" этого бассейна, когда нормальные бойцы находятся на войне. Конечно, данный инцидент не красит ни одного из сторонников этого события. Я, как человек, который не пьет, не курит, верю в Бога, считаю неприемлемым такое поведение со стороны представителя чеченской национальности, бойца роты "В". Это неприемлемо, такое поведение. Я считаю, что за это он должен быть наказан по всей строгости закона. Его поведение, оскорбление местных жителей, тем более старших по возрасту, оскорбление кого бы то ни было, является недопустимым ни в каком формате. Ни в национальном, ни в религиозном, ни в территориальном", - пояснил Алаудинов. Он пояснил, что Берсаев не является бойцом спецназа "Ахмат", он штурмовик другого подразделения ВС РФ и уже отправлен туда, где и должен быть. "Я его не уважаю, считаю, что он поступил не по-мужски. В такое время, когда другие воюют, он в нетрезвом виде оказался в этом бассейне. Я считаю, что за это он должен понести ответственность. Он находится на данный момент непосредственно на передовой. Он был отправлен на передовую, туда, где он и должен был находиться изначально", - пояснил Алаудинов. По мнению командира "Ахмата", второй участник инцидента - Дивнич, воспользовался ситуацией, чтобы привлечь к себе внимание, спекулируя на теме межнациональной розни. "Второй же человек, который является блогером, который придерживается националистических взглядов, который из обычного бытового конфликта сделал для себя шоу, в котором он обвинил спецназ "Ахмат". В том, что боец спецназа "Ахмат" находится в бассейне, пристает к чужим женам, и это чуть ли не самое страшное, что происходит в Луганске. И он напрямую обратился ко мне и требует ответов на его вопросы… Он (Берсаев на видео – ред.) говорит: "Ахмат", но не спецназ "Ахмат". То есть, получается Макс Дивнич использовал эту фразу для того, чтобы дискредитировать подразделение министерства обороны Российской Федерации. За это, я так думаю, он должен быть привлечен к уголовной ответственности", - пояснил Алаудинов. По его словам, даже после пояснений, которые были даны Дивничу, он продолжал вводить в заблуждение своих подписчиков, которые в свою очередь "поливали грязью" все подразделение "Ахмат".
https://ria.ru/20250630/predstaviteli-2026203750.html
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россия, апти алаудинов, происшествия, луганск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Апти Алаудинов, Происшествия, Луганск
Алаудинов прокомментировал драку у бассейна в Луганске

Алаудинов: подравшийся у бассейна в Луганске военный отправлен на передовую

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКомандир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов
Командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. Военнослужащий-чеченец, участвовавший в драке у бассейна в Луганске, уже отправлен на передовые позиции, второй участник конфликта должен понести наказание, возможно, уголовное, прокомментировал РИА Новости данный инцидент командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Семнадцатого июля боец ММА Максим Дивнич в своем Telegram-канале опубликовал видеозапись, на которой запечатлена драка с военнослужащим Алиханом Берсаевым. В описании к видео утверждалось, что Берсаев, который судя по видео вел себя достаточно агрессивно, якобы являлся бойцом спецназа "Ахмат", что в последующем не подтвердилось. Дивнич активно комментировал данный инцидент и хотел получить пояснения от командира спецназа "Ахмат" Алаудинова.
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Алаудинов рассказал о бойцах спецназа "Ахмат"
30 июня, 07:55
"В бассейне в Луганске произошла драка между для меня одинаковыми "штурмовиками" этого бассейна, когда нормальные бойцы находятся на войне. Конечно, данный инцидент не красит ни одного из сторонников этого события. Я, как человек, который не пьет, не курит, верю в Бога, считаю неприемлемым такое поведение со стороны представителя чеченской национальности, бойца роты "В". Это неприемлемо, такое поведение. Я считаю, что за это он должен быть наказан по всей строгости закона. Его поведение, оскорбление местных жителей, тем более старших по возрасту, оскорбление кого бы то ни было, является недопустимым ни в каком формате. Ни в национальном, ни в религиозном, ни в территориальном", - пояснил Алаудинов.
Он пояснил, что Берсаев не является бойцом спецназа "Ахмат", он штурмовик другого подразделения ВС РФ и уже отправлен туда, где и должен быть.
"Я его не уважаю, считаю, что он поступил не по-мужски. В такое время, когда другие воюют, он в нетрезвом виде оказался в этом бассейне. Я считаю, что за это он должен понести ответственность. Он находится на данный момент непосредственно на передовой. Он был отправлен на передовую, туда, где он и должен был находиться изначально", - пояснил Алаудинов.
По мнению командира "Ахмата", второй участник инцидента - Дивнич, воспользовался ситуацией, чтобы привлечь к себе внимание, спекулируя на теме межнациональной розни.
"Второй же человек, который является блогером, который придерживается националистических взглядов, который из обычного бытового конфликта сделал для себя шоу, в котором он обвинил спецназ "Ахмат". В том, что боец спецназа "Ахмат" находится в бассейне, пристает к чужим женам, и это чуть ли не самое страшное, что происходит в Луганске. И он напрямую обратился ко мне и требует ответов на его вопросы… Он (Берсаев на видео – ред.) говорит: "Ахмат", но не спецназ "Ахмат". То есть, получается Макс Дивнич использовал эту фразу для того, чтобы дискредитировать подразделение министерства обороны Российской Федерации. За это, я так думаю, он должен быть привлечен к уголовной ответственности", - пояснил Алаудинов.
По его словам, даже после пояснений, которые были даны Дивничу, он продолжал вводить в заблуждение своих подписчиков, которые в свою очередь "поливали грязью" все подразделение "Ахмат".
Командир спецназа Ахмат, заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Алаудинов предупредил СБУ, что может найти их первым
23 июня, 06:30
 
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