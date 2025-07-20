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Экономист раскрыл, что придет на смену банковским кешбэкам
Экономист раскрыл, что придет на смену банковским кешбэкам - РИА Новости, 20.07.2025
Экономист раскрыл, что придет на смену банковским кешбэкам
Популярная система кешбэков становится все менее выгодна для банков и со временем может трансформироваться в нечто иное, рассказал агентству "Прайм" доцент... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T02:17:00+03:00
2025-07-20T02:17:00+03:00
2025-07-20T02:17:00+03:00
экономика
государственный университет управления
кешбэк
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Популярная система кешбэков становится все менее выгодна для банков и со временем может трансформироваться в нечто иное, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков.Он напомнил, что в попытке привлечь клиентов банки вынуждены соревноваться, предлагая все более выгодные условия, и некоторые их предложения уже становятся убыточными."В дальнейшем банки будут искать какие-то новые способы привлечения клиентов, система будет трансформироваться. Кешбэки не уберут в ближайшей и среднесрочной перспективе, так как потребитель привык к подобным программам, но они будут занимать все меньшую долю в усилиях банков по привлечению клиентов", — считает эксперт.По его мнению, один из векторов трансформации системы – повышение универсальности, чтобы пользоваться кешбэком научились наименее продвинутые пользователи, в том числе, более старшего возраста. Вкупе с другими программами это поможет сохранить клиентскую базу, невзирая на ожидающееся в будущем снижение доходности банков, заключил Чирков.
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экономика, государственный университет управления, кешбэк
Экономика, Государственный университет управления, Кешбэк
Экономист раскрыл, что придет на смену банковским кешбэкам
Экономист Чирков: банки могут со временем трансформировать систему кешбэков