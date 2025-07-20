"Просто рухнет": в Британии сделали мрачное предсказание для Киева
Аналитик Меркурис: успехи российской армии могут привести к краху фронта
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Успехи российской армии в ходе СВО могут привести к краху фронта и массовому отступлению украинской армии со своих позиций, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.
"Давление россиян постоянно усиливается, и они (Украинцы. — Прим. Ред.) признают, что у русских слишком много танков, снарядов и боеприпасов, чтобы они могли их сдержать. Линия фронта просто рухнет", — заявил он.
По словам эксперта, украинская сторона пытается сократить поток информации, поступающей с фронта, чтобы остановить панику и массовое дезертирство среди боевиков ВСУ.
"Даже украинские заявления о якобы сбитии беспилотников и большинства ракет становятся все больше теряют связь с реальностью", — сыронизировал аналитик.
По его мнению, киевский режим готов на все ради сохранения информационного вакуума, отчетливо осознавая опасность проникновения реальных фактов о положении дел на фронте.
За прошедшие сутки российские подразделения нанесли поражение территориальному центру комплектования, инфраструктуре военного аэродрома, авиаремонтному предприятию, местам подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 132 районах. Нанесен групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выпускающим составные части ракет и ударных БПЛА. Средства ПВО сбили 349 беспилотников и шесть управляемых авиационных бомб.