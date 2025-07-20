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Guardian написала об ущербе от устойчивых к антибиотикам бактерий - РИА Новости, 20.07.2025
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23:25 20.07.2025 (обновлено: 23:26 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/britanija-2030316999.html
Guardian написала об ущербе от устойчивых к антибиотикам бактерий
Guardian написала об ущербе от устойчивых к антибиотикам бактерий - РИА Новости, 20.07.2025
Guardian написала об ущербе от устойчивых к антибиотикам бактерий
Ущерб от устойчивых к антибиотикам бактерий для мировой экономики может достичь почти 2 триллионов долларов в год к 2050 году, сообщает газета Guardian со... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T23:25:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Ущерб от устойчивых к антибиотикам бактерий для мировой экономики может достичь почти 2 триллионов долларов в год к 2050 году, сообщает газета Guardian со ссылкой на исследование Центра глобального развития. "Супербактерии могут привести к смерти миллионов людей по всему миру и обойтись мировой экономике в немногим менее 2 триллионов долларов в год к 2050 году", - пишет издание. В исследовании были подсчитаны экономический и медицинский ущерб от устойчивости к антибиотикам для 122 стран. При самом пессимистичном сценарии к 2050 году ущерб для ВВП Китая может составить около 722 миллиардов долларов в год, для США – около 295 миллиардов, для ЕС – 187 миллиардов. В этой связи авторы исследования призвали страны не отказываться от инвестирования в программы борьбы с резистентностью бактерий к антибиотикам.
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в мире, китай, сша, евросоюз, наука
В мире, Китай, США, Евросоюз, Наука
Guardian написала об ущербе от устойчивых к антибиотикам бактерий

Guardian: мировой экономике грозит ущерб почти в $2 трлн от резистивных бактерий

© Fotolia / borzywojЛабораторные исследования
Лабораторные исследования - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© Fotolia / borzywoj
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Ущерб от устойчивых к антибиотикам бактерий для мировой экономики может достичь почти 2 триллионов долларов в год к 2050 году, сообщает газета Guardian со ссылкой на исследование Центра глобального развития.
"Супербактерии могут привести к смерти миллионов людей по всему миру и обойтись мировой экономике в немногим менее 2 триллионов долларов в год к 2050 году", - пишет издание.
В исследовании были подсчитаны экономический и медицинский ущерб от устойчивости к антибиотикам для 122 стран. При самом пессимистичном сценарии к 2050 году ущерб для ВВП Китая может составить около 722 миллиардов долларов в год, для США – около 295 миллиардов, для ЕС – 187 миллиардов.
В этой связи авторы исследования призвали страны не отказываться от инвестирования в программы борьбы с резистентностью бактерий к антибиотикам.
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