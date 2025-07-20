https://ria.ru/20250720/britanija-2030316999.html
Guardian написала об ущербе от устойчивых к антибиотикам бактерий
Guardian написала об ущербе от устойчивых к антибиотикам бактерий - РИА Новости, 20.07.2025
Guardian написала об ущербе от устойчивых к антибиотикам бактерий
Ущерб от устойчивых к антибиотикам бактерий для мировой экономики может достичь почти 2 триллионов долларов в год к 2050 году, сообщает газета Guardian со... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T23:25:00+03:00
2025-07-20T23:25:00+03:00
2025-07-20T23:26:00+03:00
в мире
китай
сша
евросоюз
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98730/40/987304052_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_4e29dc72cfbe481a8e742f4a445e8c33.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Ущерб от устойчивых к антибиотикам бактерий для мировой экономики может достичь почти 2 триллионов долларов в год к 2050 году, сообщает газета Guardian со ссылкой на исследование Центра глобального развития. "Супербактерии могут привести к смерти миллионов людей по всему миру и обойтись мировой экономике в немногим менее 2 триллионов долларов в год к 2050 году", - пишет издание. В исследовании были подсчитаны экономический и медицинский ущерб от устойчивости к антибиотикам для 122 стран. При самом пессимистичном сценарии к 2050 году ущерб для ВВП Китая может составить около 722 миллиардов долларов в год, для США – около 295 миллиардов, для ЕС – 187 миллиардов. В этой связи авторы исследования призвали страны не отказываться от инвестирования в программы борьбы с резистентностью бактерий к антибиотикам.
https://ria.ru/20250522/parazit-2018506789.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98730/40/987304052_0:0:2217:1663_1920x0_80_0_0_41e7596d92aeef2d768b052616be6c4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, евросоюз, наука
В мире, Китай, США, Евросоюз, Наука
Guardian написала об ущербе от устойчивых к антибиотикам бактерий
Guardian: мировой экономике грозит ущерб почти в $2 трлн от резистивных бактерий