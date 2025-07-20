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В Ельце и Елецком районе Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА

В Ельце и Елецком районе Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 20.07.2025

В Ельце и Елецком районе Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА

Угроза атаки БПЛА отменена в Ельце и Елецком районе Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T23:17:00+03:00

2025-07-20T23:17:00+03:00

2025-07-20T23:17:00+03:00

елец

елецкий район

липецкая область

игорь артамонов

происшествия

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА отменена в Ельце и Елецком районе Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. "Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА" для Ельца и Елецкого района", - сообщил Артамонов в своём Telegram-канале. Губернатор добавил, что в регионе сохраняется воздушная опасность.

https://ria.ru/20250720/plen-2030258414.html

елец

елецкий район

липецкая область

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