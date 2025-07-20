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В Ельце и Елецком районе Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА
В Ельце и Елецком районе Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 20.07.2025
В Ельце и Елецком районе Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки БПЛА отменена в Ельце и Елецком районе Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T23:17:00+03:00
2025-07-20T23:17:00+03:00
2025-07-20T23:17:00+03:00
елец
елецкий район
липецкая область
игорь артамонов
происшествия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА отменена в Ельце и Елецком районе Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. "Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА" для Ельца и Елецкого района", - сообщил Артамонов в своём Telegram-канале. Губернатор добавил, что в регионе сохраняется воздушная опасность.
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елец, елецкий район, липецкая область, игорь артамонов, происшествия
Елец, Елецкий район, Липецкая область, Игорь Артамонов, Происшествия
В Ельце и Елецком районе Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА
Губернатор Артамонов: в Ельце отменили угрозу атаки БПЛА