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В Елецком районе Липецкой области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 20.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:42 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/bpla-2030311357.html
В Елецком районе Липецкой области объявили опасность атаки беспилотников
В Елецком районе Липецкой области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 20.07.2025
В Елецком районе Липецкой области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в городе Елец и Елецком муниципальном районе Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T21:42:00+03:00
2025-07-20T21:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
елец
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
елецкий район
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в городе Елец и Елецком муниципальном районе Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Елец и Елецкого МР (муниципального района)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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елец
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елец, липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, елецкий район
Специальная военная операция на Украине, Елец, Липецкая область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Елецкий район
В Елецком районе Липецкой области объявили опасность атаки беспилотников

МЧС: в Елецком районе Липецкой области объявили опасность атаки беспилотников

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© AP Photo / Libkos
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в городе Елец и Елецком муниципальном районе Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону.
"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Елец и Елецкого МР (муниципального района)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеЕлецЛипецкая областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияЕлецкий район
 
 
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