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В Елецком районе Липецкой области объявили опасность атаки беспилотников

В Елецком районе Липецкой области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 20.07.2025

В Елецком районе Липецкой области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявлена в городе Елец и Елецком муниципальном районе Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T21:42:00+03:00

2025-07-20T21:42:00+03:00

2025-07-20T21:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

елец

липецкая область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

елецкий район

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в городе Елец и Елецком муниципальном районе Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Елец и Елецкого МР (муниципального района)", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20250720/plen-2030258414.html

елец

липецкая область

елецкий район

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елец, липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, елецкий район