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ПВО с 12:00 по 17:40 мск сбила 37 украинских беспилотников - РИА Новости, 20.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:28 20.07.2025 (обновлено: 18:29 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/bpla-2030292502.html
ПВО с 12:00 по 17:40 мск сбила 37 украинских беспилотников
ПВО с 12:00 по 17:40 мск сбила 37 украинских беспилотников - РИА Новости, 20.07.2025
ПВО с 12:00 по 17:40 мск сбила 37 украинских беспилотников
В период с 12.00 мск до 17.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T18:28:00+03:00
2025-07-20T18:29:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
калужская область
смоленская область
москва
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В период с 12.00 мск до 17.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны России."В период с 12.00 мск до 17.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 10 БПЛА - над территорией Калужской области, восемь БПЛА - над территорией Смоленской области, восемь БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе пять БПЛА, летевших на Москву, шесть БПЛА - над территорией Брянской области, три БПЛА - над территорией Тульской области и два БПЛА - над территорией Орловской области", - говорится в сообщении
https://ria.ru/20250720/plen-2030258414.html
россия
калужская область
смоленская область
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россия, безопасность, калужская область, смоленская область, москва, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Калужская область, Смоленская область, Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
ПВО с 12:00 по 17:40 мск сбила 37 украинских беспилотников

МО России: ПВО с 12:00 по 17:40 мск сбила 37 украинских беспилотников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В период с 12.00 мск до 17.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны России.
"В период с 12.00 мск до 17.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 10 БПЛА - над территорией Калужской области, восемь БПЛА - над территорией Смоленской области, восемь БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе пять БПЛА, летевших на Москву, шесть БПЛА - над территорией Брянской области, три БПЛА - над территорией Тульской области и два БПЛА - над территорией Орловской области", - говорится в сообщении
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьКалужская областьСмоленская областьМоскваМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
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