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ПВО с 12:00 по 17:40 мск сбила 37 украинских беспилотников
ПВО с 12:00 по 17:40 мск сбила 37 украинских беспилотников - РИА Новости, 20.07.2025
ПВО с 12:00 по 17:40 мск сбила 37 украинских беспилотников
В период с 12.00 мск до 17.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T18:28:00+03:00
2025-07-20T18:28:00+03:00
2025-07-20T18:29:00+03:00
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безопасность
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В период с 12.00 мск до 17.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны России."В период с 12.00 мск до 17.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 10 БПЛА - над территорией Калужской области, восемь БПЛА - над территорией Смоленской области, восемь БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе пять БПЛА, летевших на Москву, шесть БПЛА - над территорией Брянской области, три БПЛА - над территорией Тульской области и два БПЛА - над территорией Орловской области", - говорится в сообщении
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россия, безопасность, калужская область, смоленская область, москва, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Калужская область, Смоленская область, Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
ПВО с 12:00 по 17:40 мск сбила 37 украинских беспилотников
МО России: ПВО с 12:00 по 17:40 мск сбила 37 украинских беспилотников