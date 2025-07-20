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Над Москвой отразили атаку беспилотника
Над Москвой отразили атаку беспилотника - РИА Новости, 20.07.2025
Над Москвой отразили атаку беспилотника
Отражена атака беспилотника, атаковавшего Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T13:05:00+03:00
2025-07-20T13:05:00+03:00
2025-07-20T13:09:00+03:00
москва
сергей собянин
происшествия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Отражена атака беспилотника, атаковавшего Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Отражена атака беспилотника, атаковавшего Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
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москва, сергей собянин, происшествия
Москва, Сергей Собянин, Происшествия
Над Москвой отразили атаку беспилотника
Собянин: над Москвой отразили атаку беспилотника