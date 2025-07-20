https://ria.ru/20250720/bpla-2030220037.html

ПВО сбила 15 беспилотников, летевших на Москву

ПВО сбила 15 беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 20.07.2025

ПВО сбила 15 беспилотников, летевших на Москву

ПВО отражает атаку БПЛА на Москву, с начала ночи сбито уже не менее 15 беспилотников, об их уничтожении сообщает в Telegram-канале мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T02:42:00+03:00

2025-07-20T02:42:00+03:00

2025-07-20T03:12:00+03:00

москва

зеленоград

жуковский

сергей собянин

дмитрий песков

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ПВО отражает атаку БПЛА на Москву, с начала ночи сбито уже не менее 15 беспилотников, об их уничтожении сообщает в Telegram-канале мэр Сергей Собянин.На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Один из беспилотников, по словам Собянина, упал в Зеленограде, серьезных повреждений и пострадавших нет.Во всех столичных аэропортах — Внуково, Домодедово, Жуковском и Шереметьево — были введены ограничения на прием и выпуск самолетов. В Шереметьево их позднее сняли.Накануне вечером силы ПВО сбили над Московским регионом четыре БПЛА.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.

https://ria.ru/20250720/bespilotniki-2030218718.html

москва

зеленоград

жуковский

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москва, зеленоград, жуковский, сергей собянин, дмитрий песков, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), вооруженные силы украины