Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила 15 беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 20.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:42 20.07.2025 (обновлено: 03:12 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/bpla-2030220037.html
ПВО сбила 15 беспилотников, летевших на Москву
ПВО сбила 15 беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 20.07.2025
ПВО сбила 15 беспилотников, летевших на Москву
ПВО отражает атаку БПЛА на Москву, с начала ночи сбито уже не менее 15 беспилотников, об их уничтожении сообщает в Telegram-канале мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T02:42:00+03:00
2025-07-20T03:12:00+03:00
москва
зеленоград
жуковский
сергей собянин
дмитрий песков
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019269110_0:23:2867:1636_1920x0_80_0_0_5919ce1fc04544e623e314558e39ccf7.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ПВО отражает атаку БПЛА на Москву, с начала ночи сбито уже не менее 15 беспилотников, об их уничтожении сообщает в Telegram-канале мэр Сергей Собянин.На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Один из беспилотников, по словам Собянина, упал в Зеленограде, серьезных повреждений и пострадавших нет.Во всех столичных аэропортах — Внуково, Домодедово, Жуковском и Шереметьево — были введены ограничения на прием и выпуск самолетов. В Шереметьево их позднее сняли.Накануне вечером силы ПВО сбили над Московским регионом четыре БПЛА.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
https://ria.ru/20250720/bespilotniki-2030218718.html
москва
зеленоград
жуковский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019269110_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_c06465fedcbfc4a937d09e43237abcd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, зеленоград, жуковский, сергей собянин, дмитрий песков, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), вооруженные силы украины
Москва, Зеленоград, Жуковский, Сергей Собянин, Дмитрий Песков, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Вооруженные силы Украины

ПВО сбила 15 беспилотников, летевших на Москву

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчетов ЗРК "Бук"
Боевое дежурство расчетов ЗРК Бук - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство расчетов ЗРК "Бук". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ПВО отражает атаку БПЛА на Москву, с начала ночи сбито уже не менее 15 беспилотников, об их уничтожении сообщает в Telegram-канале мэр Сергей Собянин.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Один из беспилотников, по словам Собянина, упал в Зеленограде, серьезных повреждений и пострадавших нет.
Дежурство расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
ПВО отражает атаку беспилотников на Тульскую область
01:56
Во всех столичных аэропортах — Внуково, Домодедово, Жуковском и Шереметьево — были введены ограничения на прием и выпуск самолетов. В Шереметьево их позднее сняли.
Накануне вечером силы ПВО сбили над Московским регионом четыре БПЛА.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:15
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.07.2025Посмотреть
 
МоскваЗеленоградЖуковскийСергей СобянинДмитрий ПесковДомодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала