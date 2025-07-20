https://ria.ru/20250720/bpla-2030220037.html
ПВО сбила 15 беспилотников, летевших на Москву
ПВО сбила 15 беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 20.07.2025
ПВО сбила 15 беспилотников, летевших на Москву
ПВО отражает атаку БПЛА на Москву, с начала ночи сбито уже не менее 15 беспилотников, об их уничтожении сообщает в Telegram-канале мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T02:42:00+03:00
2025-07-20T02:42:00+03:00
2025-07-20T03:12:00+03:00
москва
зеленоград
жуковский
сергей собянин
дмитрий песков
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019269110_0:23:2867:1636_1920x0_80_0_0_5919ce1fc04544e623e314558e39ccf7.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ПВО отражает атаку БПЛА на Москву, с начала ночи сбито уже не менее 15 беспилотников, об их уничтожении сообщает в Telegram-канале мэр Сергей Собянин.На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Один из беспилотников, по словам Собянина, упал в Зеленограде, серьезных повреждений и пострадавших нет.Во всех столичных аэропортах — Внуково, Домодедово, Жуковском и Шереметьево — были введены ограничения на прием и выпуск самолетов. В Шереметьево их позднее сняли.Накануне вечером силы ПВО сбили над Московским регионом четыре БПЛА.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
https://ria.ru/20250720/bespilotniki-2030218718.html
москва
зеленоград
жуковский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019269110_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_c06465fedcbfc4a937d09e43237abcd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, зеленоград, жуковский, сергей собянин, дмитрий песков, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), вооруженные силы украины
Москва, Зеленоград, Жуковский, Сергей Собянин, Дмитрий Песков, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Вооруженные силы Украины