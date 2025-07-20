Над семью регионами и Черным морем за вечер сбили 40 БПЛА
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДежурство расчета ЗРК "Тор-М2" группировки войск "Центр" в ДНР
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Силы ПВО в период с 20.00 мск до 23.30 мск субботы перехватили и уничтожили над семью российскими регионами и акваторией Черного моря 40 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
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"В период с 20.00 мск до 23.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.
Бойцы сбили:
- 21 БПЛА — над территорией Брянской области;
- девять беспилотников — над Калужской областью;
- четыре БПЛА — над Московским регионом, в том числе два летевших на Москву;
- по два беспилотника — над Курской областью и акваторией Черного моря;
- по одному БПЛА — над территориями Тульской и Белгородской областей.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.