https://ria.ru/20250720/bpla-2030213948.html

Над семью регионами и Черным морем за вечер сбили 40 БПЛА

Над семью регионами и Черным морем за вечер сбили 40 БПЛА - РИА Новости, 20.07.2025

Над семью регионами и Черным морем за вечер сбили 40 БПЛА

Силы ПВО в период с 20.00 мск до 23.30 мск субботы перехватили и уничтожили над семью российскими регионами и акваторией Черного моря 40 украинских... РИА Новости, 20.07.2025

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2025-07-20T00:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

черное море

брянская область

калужская область

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Силы ПВО в период с 20.00 мск до 23.30 мск субботы перехватили и уничтожили над семью российскими регионами и акваторией Черного моря 40 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."В период с 20.00 мск до 23.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Бойцы сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.

https://ria.ru/20250719/ukraina-2029991546.html

черное море

брянская область

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черное море, брянская область, калужская область