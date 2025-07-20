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Над семью регионами и Черным морем за вечер сбили 40 БПЛА - РИА Новости, 20.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:18 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/bpla-2030213948.html
Над семью регионами и Черным морем за вечер сбили 40 БПЛА
Над семью регионами и Черным морем за вечер сбили 40 БПЛА - РИА Новости, 20.07.2025
Над семью регионами и Черным морем за вечер сбили 40 БПЛА
Силы ПВО в период с 20.00 мск до 23.30 мск субботы перехватили и уничтожили над семью российскими регионами и акваторией Черного моря 40 украинских... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T00:18:00+03:00
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специальная военная операция на украине
черное море
брянская область
калужская область
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Силы ПВО в период с 20.00 мск до 23.30 мск субботы перехватили и уничтожили над семью российскими регионами и акваторией Черного моря 40 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."В период с 20.00 мск до 23.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Бойцы сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
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черное море, брянская область, калужская область
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Брянская область, Калужская область

Над семью регионами и Черным морем за вечер сбили 40 БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДежурство расчета ЗРК "Тор-М2" группировки войск "Центр" в ДНР
Дежурство расчета ЗРК Тор-М2 группировки войск Центр в ДНР - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Силы ПВО в период с 20.00 мск до 23.30 мск субботы перехватили и уничтожили над семью российскими регионами и акваторией Черного моря 40 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
«
"В период с 20.00 мск до 23.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
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В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
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Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореБрянская областьКалужская область
 
 
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