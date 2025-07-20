https://ria.ru/20250720/bobry-2030284832.html

В Румынии бобров обвинили в затоплении шахты

В Румынии бобров обвинили в затоплении шахты - РИА Новости, 20.07.2025

В Румынии бобров обвинили в затоплении шахты

Весенние наводнения в Румынии привели к затоплению шахты Прайд в уезде Харгита, ее администрация проигнорировала предупреждение властей о рисках, восстановить... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T17:14:00+03:00

2025-07-20T17:14:00+03:00

2025-07-20T17:16:00+03:00

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КИШИНЕВ, 20 июл - РИА Новости. Весенние наводнения в Румынии привели к затоплению шахты Прайд в уезде Харгита, ее администрация проигнорировала предупреждение властей о рисках, восстановить производство соли и туристическую базу не получится, но руководство винит во всем бобров, заявила министр окружающей среды Диана Бузояну. Сильный шторм в Румынии в начале мая привел к подтоплению шахты Прайд. Продолжительные ливни в течение мая к концу месяца вынудили прекратить добычу соли, работники шахты были эвакуированы, она также была закрыта для посещения туристами. Плотина, созданная, чтобы остановить поступление воды и не допустить ее попадание как на рудник, где располагаются фабрика и комбинат, так и на рекреационную туристическую базу, рухнула из-за давления потоков. Горнодобывающее оборудование не подлежит восстановлению, возникла угроза для подземных запасов соли, проблема обсуждалась на заседании Совбеза Румынии, президент Никушор Дан просил местные власти принять срочные меры, чтобы обезопасить население. "Совершенно очевидно, что эту шахту уже невозможно спасти, что её больше нельзя использовать. Реальность такова, что мы видели заявления даже про бобров, то есть каким-то образом вина была переложена на бобров, и бобры не могли сказать: "Это не наша вина". Власти должны были вмешаться давно", — заявила Бухояну журналистам. По ее словам, соляная шахта Прайд находится в ведении государственной компании Salrom, подчиненной министерству экономики. В феврале 2023 года соляная шахта уже пострадала от сильного наводнения, в июле агентство вод Румынии указало на риск дальнейших затоплений и составило план действий, однако ответственные за шахту учреждения не предприняли никаких мер. "В настоящее время приоритетом Министерства окружающей среды является предотвращение экологической катастрофы и обеспечение доступа к питьевой воде для жителей района, возможная реконструкция туристической шахты должна быть решением Министерства экономики", - добавила министр. В министерстве экономики отметили, что шахта обеспечивала до 80% доходов региона. Специалисты отказались отвечать, кто несет ответственность, но признали, что шахта в будущем может превратиться в озеро.

https://ria.ru/20250609/rumynija-2021895969.html

https://ria.ru/20240115/shakhta-1921352402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, румыния, никушор дан