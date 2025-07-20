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ПВО ночью сбила 93 украинских беспилотника - РИА Новости, 20.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:12 20.07.2025 (обновлено: 08:13 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/bespilotniki-2030229601.html
ПВО ночью сбила 93 украинских беспилотника
ПВО ночью сбила 93 украинских беспилотника - РИА Новости, 20.07.2025
ПВО ночью сбила 93 украинских беспилотника
В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, больше всего над... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T07:12:00+03:00
2025-07-20T08:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
безопасность
москва
калужская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, больше всего над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны России.Бойцы сбили:
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россия
брянская область
москва
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россия, брянская область, безопасность, москва, калужская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Безопасность, Москва, Калужская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО ночью сбила 93 украинских беспилотника

Силы ПВО ночью сбили 93 украинских дрона

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, больше всего над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны России.
Бойцы сбили:
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
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Вчера, 05:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБрянская областьБезопасностьМоскваКалужская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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