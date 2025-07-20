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ПВО ночью сбила 93 украинских беспилотника
ПВО ночью сбила 93 украинских беспилотника - РИА Новости, 20.07.2025
ПВО ночью сбила 93 украинских беспилотника
В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, больше всего над... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T07:12:00+03:00
2025-07-20T07:12:00+03:00
2025-07-20T08:13:00+03:00
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калужская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, больше всего над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны России.Бойцы сбили:
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россия, брянская область, безопасность, москва, калужская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Безопасность, Москва, Калужская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО ночью сбила 93 украинских беспилотника
Силы ПВО ночью сбили 93 украинских дрона