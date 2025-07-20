https://ria.ru/20250720/bespilotniki-2030229601.html

ПВО ночью сбила 93 украинских беспилотника

ПВО ночью сбила 93 украинских беспилотника - РИА Новости, 20.07.2025

ПВО ночью сбила 93 украинских беспилотника

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, больше всего над... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T07:12:00+03:00

2025-07-20T07:12:00+03:00

2025-07-20T08:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, больше всего над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны России.Бойцы сбили:

https://ria.ru/20250720/spetsoperatsiya-2030225002.html

россия

брянская область

москва

калужская область

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россия, брянская область, безопасность, москва, калужская область, министерство обороны рф (минобороны рф)