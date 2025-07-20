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ПВО ночью уничтожила восемь беспилотников над Тульской областью
ПВО ночью уничтожила восемь беспилотников над Тульской областью - РИА Новости, 20.07.2025
ПВО ночью уничтожила восемь беспилотников над Тульской областью
ПВО уничтожила восемь беспилотников над Тульской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T06:24:00+03:00
2025-07-20T06:24:00+03:00
2025-07-20T06:27:00+03:00
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безопасность
тульская область
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ПВО уничтожила восемь беспилотников над Тульской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев."Подразделения ПВО Минобороны РФ ночью уничтожили восемь вражеских БПЛА над территорией Тульской области", - написал глава региона в Telegram-канале.Пострадавших нет, оперативные службы работают на местах, добавил губернатор.
https://ria.ru/20250720/opasnost-2030227968.html
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безопасность, тульская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тульская область
ПВО ночью уничтожила восемь беспилотников над Тульской областью
Миляев: силы ПВО ночью уничтожили восемь беспилотников над Тульской областью