https://ria.ru/20250720/bespilotniki-2030227876.html

ПВО ночью уничтожила восемь беспилотников над Тульской областью

ПВО ночью уничтожила восемь беспилотников над Тульской областью - РИА Новости, 20.07.2025

ПВО ночью уничтожила восемь беспилотников над Тульской областью

ПВО уничтожила восемь беспилотников над Тульской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T06:24:00+03:00

2025-07-20T06:24:00+03:00

2025-07-20T06:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

тульская область

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ПВО уничтожила восемь беспилотников над Тульской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев."Подразделения ПВО Минобороны РФ ночью уничтожили восемь вражеских БПЛА над территорией Тульской области", - написал глава региона в Telegram-канале.Пострадавших нет, оперативные службы работают на местах, добавил губернатор.

https://ria.ru/20250720/opasnost-2030227968.html

тульская область

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2025

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безопасность, тульская область