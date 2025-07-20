https://ria.ru/20250720/bespilotniki-2030227139.html

В Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА

В Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 20.07.2025

В Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА

Угроза атаки БПЛА отменена в Липецкой области, сообщает губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T06:08:00+03:00

2025-07-20T06:08:00+03:00

2025-07-20T06:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

липецкая область

игорь артамонов

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА отменена в Липецкой области, сообщает губернатор Игорь Артамонов. "Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА", - написал он в Telegram-канале. По его словам, при этом сохраняется желтый уровень "Воздушная опасность" на всей территории Липецкой области.

https://ria.ru/20250720/trevoga-2030226898.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов